Мандрівників у Іспанії штрафуватимуть на 6 тисяч євро за відсутність негативного ПЛР-тесту
Мандрівників, які приїжджатимуть до Іспанії, тепер штрафуватимуть. Уряд країни запровадив нові заходи для країн, де є високий ризик захворіти на коронавірус.
Зокрема, штраф отримають ті, хто не має негативного ПЛР-тесту. Про це йдеться у місцевому виданні Europa Press.
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Хто і коли має здавати тест
Такі заходи діятимуть до приблизно 65 країн, по прильоту з яких в Іспанію необхідно надати негативний тест на коронавірус. Його треба зробити не пізніше, ніж за 72 години до прибуття.
У випадку, якщо у мандрівника по прибуттю не буде результату ПЛР-тесту, його оштрафують до 6 тисяч євро. За словами міністерки закордонних справ Іспанії Аранчі Гонсалес Лайї, ці штрафи мають стримувати людей не наражати на небезпеку інших громадян.
У будь-який час пасажиру можуть запропонувати підтвердити результати тесту. Документ повинен бути оригіналом, написаним на іспанській або англійською мовами, і може бути представлений у паперовому або електронному форматі,
– повідомила вона.
Нові правила передбачають, що авіакомпанії та круїзні компанії несуть відповідальність за мандрівників. Але міністерка закордонних справ наполягла на тому, щоб вони самостійно несли відповідальність, сплачували штрафи, а тести проходили вже на місці.
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