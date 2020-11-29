Лікарі вийшли на вулиці Мадрида з танцями. Під стукіт барабанів вони влаштувавши ходу на знак протесту проти скорочень у сфері охорони здоров'я.

За словами медпрацівників, скорочення змусили їх наодинці боротися з пандемією COVID-19. Про це повідомили на сайті CNA.

Варто прочитати У Києві бойкотують ринок "Столичний": власники з сім'ї Януковича можуть фінансувати сепаратизм

Чому лікарі невдоволені

Лікарі невдоволені діями влади у подоланні коронакризи. На думку активістів, уряд мав би виділити більше грошей на обладнання лікарень та на створення нових місць для хворих.

Для мене важливо, аби влада покращила роботу системи охорони здоров'я, збільшила кількість фахівців базового рівня на одну особу,

– зазначила соціальна працівниця Марія Кармен Грасія.

Менше прапорів – більше медсестер

Медики пройшли центром Мадриду з вигуками: "Систему охорони здоров'я потрібно захищати, а не продавати" і "Менше прапорів, більше медсестер". Також протестувальники вимагали:

підвищити зарплати лікарям базового рівня;

скасувати плани щодо приватизації частини медзакладів.

Як закінчився протест

За ходою іспанських медиків спостерігали поліціянти, але не втручалися у перебіг. Протест закінчився мирно.

Зазначимо! Уряд Мадриду спростовує інформацію щодо скорочення у сфері охорони здоров'я.