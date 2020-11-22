Глава Офісу Президента Андрій Єрмак 21 листопада відсвяткував свій день народження. Зустрів він його у лікарняній палаті, оскільки досі, як і президент Зеленський, лікується від коронавірусу. Водночас Єрмак підбив своєрідний підсумок року, що минає, та своїх досягнень на посаді.

Зауважимо, що главою Офісу Президента він став у лютому цього року, змінивши на посаді попередника Андрія Богдана. Так, Єрмак зазначив, що за час головування в Офісі Президента на нього "вилили багато бруду", але він не втратив "драйву та впевненості". Про це він написав на власній фейсбук-сторінці.

Раніше Андрій Єрмак поділився особистими враженнями від коронавірусу

Окремо Єрмак подякував президенту. Він вважає, що з приходом Зеленського до влади в України "з’явився історичний шанс".

Вдячний президенту за ту можливість, яку саме він дав нашій команді. Якщо хтось ще не вірить у нас, ми боротимемося за кожну людину, ми будемо переконувати й пояснювати своє бачення і свою стратегію. Я дуже щасливий, що народився саме в цій країні. І, не зважаючи на всі складнощі в долі України, розумію, що в нас усіх з'явився історичний шанс. Це сталося після революцій і повторилося зараз після того, як до влади прийшов президент Зеленський,

– наголосив він.

Окрім того, глава Офісу Президента додав, що Україна і чинний президент "викликають величезну повагу у всьому світі".

"Відчувається, що триває злам епохи, відбуваються зміни.У нас ще багато роботи попереду – нам треба зміцнювати економіку, укріплювати незалежність, захищати нашу країну, повернути наші території та наших людей й ніколи більше не дозволити нікому нічого забрати у нас", – підсумував він.

Коронавірус у Єрмака: коротко про головне