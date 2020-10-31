В історичному центрі Флоренції спалахнули заворушення через карантин
В історичному центрі Флоренції спалахнули протести через карантин. Згодом вони переросли у заворушення. У результаті близько 20 людей затримали.
Протести у Флоренції
Протестувальників затримували після того, як поліція не дозволила близько 200 демонстрантам увійти на історичну площу Синьйорії. Про це повідомляє The Local.
Раніше Коктейлі молотова та десятки затриманих: в Італії тривають антикарантинні протести – фото
Неподалік біля площі спалахнули сутички з поліцейськими. Протестувальники кидали в правоохоронців коктейлі Молотова, пляшки і каміння, перекидали сміттєві баки і ламали камери спостереження.
Мер Флоренції Даріо Нарделла засудив дії протестувальників.
Ми прожили сюрреалістичну, страшну і болісну ніч у Флоренції... Ті, хто спотворює місто, повинні заплатити,
– зауважив мер.
Зауважимо, протести в Італії через карантин тривають з 24 жовтня. Нові обмеження уряд Італії запровадив з 26 жовтня по 24 листопада. Все через стрімке поширення коронавірусу в країні.
Коронавірус в Італії: статистика
- Від початку пандемії в Італії на COVID-19 захворіли понад 648 тисяч людей.
- Щоправда, 284 тисячі хворих вже одужали. Однак 38 тисяч – померли.
- За добу 30 жовтня зафіксували понад 31 тисячу нових випадків коронавірусу.
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