В історичному центрі Флоренції спалахнули протести через карантин. Згодом вони переросли у заворушення. У результаті близько 20 людей затримали.

Протести у Флоренції

Протестувальників затримували після того, як поліція не дозволила близько 200 демонстрантам увійти на історичну площу Синьйорії. Про це повідомляє The Local.

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Неподалік біля площі спалахнули сутички з поліцейськими. Протестувальники кидали в правоохоронців коктейлі Молотова, пляшки і каміння, перекидали сміттєві баки і ламали камери спостереження.

Мер Флоренції Даріо Нарделла засудив дії протестувальників.

Ми прожили сюрреалістичну, страшну і болісну ніч у Флоренції... Ті, хто спотворює місто, повинні заплатити,

– зауважив мер.

Зауважимо, протести в Італії через карантин тривають з 24 жовтня. Нові обмеження уряд Італії запровадив з 26 жовтня по 24 листопада. Все через стрімке поширення коронавірусу в країні.

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