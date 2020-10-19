Невідомі активісти начебто поскаржилися до Українського інституту національної пам’яті на ковбасу. Річ у тім, що у Харкові одне з підприємств виготовляє ковбасу з назвою "Радянська" – тож, мовляв, її треба декомунізувати й перейменувати.

Використання слова "радянська" у назві ковбаси Українському інституту національної пам'яті (УІНП) начебто також не сподобалося. Про це розповіли у телеграм-каналі "Декомунізація.Україна".

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Там опублікували фотографію відповіді на запит активістів заступника голови УІНП (одразу зауважимо, що наразі 24 канал не має офіційного підтвердження, що документ справжній).

У відповіді мовиться, що скаргу від 16 вересня 2020 року щодо невідповідності чинному законодавству найменування продукції "Радянська" виробництва ТОВ "Харківський м’ясокомбінат" в УНІП розглянули.

У межах компетенції Інститут скерує рекомендації вказаному підприємству щодо необхідності приведення згаданого маркування у відповідність до вимог чинного законодавства,

– написано в листі.

Але з ремаркою: УІНП не має повноважень впливати на органи місцевого самоврядування, юридичних осіб, організації тощо. Тож мовиться саме і виключно про рекомендації.



Документ про ковбасу, опублікований у телеграм-каналі "Декомунізація.Україна"

Звернімо увагу, що ковбасу з назвою "Радянська" виготовляють багато українських профільних підприємств. Хоча, у принципі, їх до цього нічого не зобов'язує.

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