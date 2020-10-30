Майже тотальна заборона на аборти у Польщі спричинила спалах протестів та навіть фізичних погроз. Ми переклали статтю про те, як ситуація схожа на відомий серіал та чи може він стати реальністю.

Конституційний Суд Республіки Польща майже повністю заборонив аборти, навіть у випадку дефектів плоду, несумісних з його життям. І навіть якщо є ризик, що дитина народиться мертвою. В країні спалахнули сутички, протести та акції непокори. Запланований "Марш на Варшаву". 24 канал розповідає, чим ситуація нагадує популярний серіал та книгу "Історія служниці".

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Польща та аборти: непроста історія взаємин

Відомий "Чорний марш" 2015 року після першої спроби заборонити аборти / Фото Kafkadesk

До цього рішення КС, пишеться у блозі orynski.eu, робити зупинку вагітності можна було у таких випадках: якщо це стало результатом згвалтування;

якщо здоров'я породіллі під загрозою;

плід має важку хворобу ще в утробі та скоріш за все не виживе поза її межами;

якщо плід він є деформованим.

І на цих підставах робилися 98% абортів в Польщі. Але отримати на це дозвіл було дуже складно, бо багато лікарів та лікарень відмовлялися це робити через сильний вплив католицької церкви та влади. Наразі ж ця процедура стала фактично неможливою.

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Це чорний день для прав жінок у Польщі та польської демократії, вважає автор блогу. Але також чудова можливість для інших країн навчитися на помилках сусідів. Тому що якщо режим "Історії служниці" буде силою активований у реальному житті – як це зараз стається у Польщі – він буде впроваджений через людську байдужість.

Коли "Право і Справедливість" (більш відомі як ПіС – 24) взяли владу у 2015 році, вони відразу почали знищувати елементи демократії, багато людей були занепокоєні. Але інші вважали алармізм лише перебільшенням. Час показав, що мати працюючу демократію – важливо. Закон про аборти не змінювали з 1993 року, часу "абортного компромісу", який оголошував переривання вагітності нелегальним, за трьома виключеннями (загалом їх стало п'ять, вони наведені вище – 24).

Цей документ був постійно присутнім під час політичних дебатів. Праві сили піднімали його на штандарт знову і знову, хоч і розуміли, що більшість поляків були за аборти. Принаймні, до першого уряду ПіС і Качинського. У цей момент історії погляд змінився, поляки почали, хоч і поступово, але підтримувати абортну заборону ніж їх легалізацію.

Але вцілому ситуація залишалася стабільною – більшості громадян закон подобався (54% схвалення у 2016 році). З іншого боку, 29% поляків бажали зробити аборти законною практикою. Далі справа не рухалась, бо правим заважав демократичний процес, ліберали просто оминали тему. Чому? Не хотіли призводити до чергової непродуктивної бійки. Аборти використовувалися як спосіб відволікти увагу публіки від реальних проблем в країні.

Праві та католицизм Качинський досі при владі і має потужного союзника – католицьку церкву. До того ж, він отримує голоси виборців ще більш правої партії Конфедерації. Це була вже не перша спроба протягнути подібний закон, але раніше потужні жіночі марші зупиняли їх. Уряд не міг – тоді – ризикувати потужними протестами.

Влада була змушена чекати сприятливого моменту і ось він настав, бо Польща бореться з другою хвилею коронавірусу, кожен день з'являються нові обмеження, число хворих зростає. Союзники ПіС стали нетерплячими. Зазвичай, законопроєкт проходить через комісію парламенту, слухання та голосування.

Неконституційний Трибунал – плакат на одній з акцій в Польщі / Фото Polish News

А далі – Сенат, який має внести правки та прийняти. Далі він йде до президента, який або підписує або накладає вето (щоб обійти його, треба 3/5 Сенату). Є й інший шлях – звернутися в Конституційний трибунал та спитати чи не протирічить проєкт Конституції.

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Система Качинського не працює, бо йому бракує одного голосу в Сенаті після останніх виборів. Але він контролює Конституційний Суд з новообраними суддями. Їх привів до присяги вночі президент Анджей Дуда.

Тепер люди вийшли на вулиці, незважаючи на загрозу коронавірусу, прийшовши до Конституційного Суду, потім до штаб-квартири ПіС та будинку Качінського. Там їх вже чекали сотні поліцейських і почалися арешти.

За останніми даними, 100 тисяч громадянок Польщі щороку виїжджає за кордон, щоб зробити аборт за межами рідної держави. Аборти будуть дозволені лише у 2% випадків.

Костюм з "Історії служниці" став символом протесту

Протест у костюмах "служниць" у Вашингтоні / Фото Insider

Цей серіал зробив дуже відомою книгу Маргарет Етвуд, яку та написала ще у 1985 році. Потім вийшло продовження – "Заповіти". Костюм служниці, який Етвуд описала дуже детально, став міжнародним символом. Червоне плаття та плащ і білий чепчик мали символізувати скромність.

Але у світі Гілеаду, де живе головна героїня Оффред – це знак покори. Сама Етвуд пише, що на цей одяг її надихнула "західна іконографія", тобто традиція церкви. І так було протягом століть, що жінку виділяли в першу чергу по зовнішньому вигляду.

Втім, самі творці серіалу вкладають у цей образ ширший контекст. Хештег #resistsister, яким серіал рекламувався на Hulu, закликав до непокори, свободи волі та боротьби з пригнобленням. Це "одяг сили", якщо вийняти його з контексту, і саме так він з'явився на протестах проти обмеження прав жінок на Заході.

В США жінки у ньому були на Капітолійському пагорбі, в Сенаті Техасу, на вулицях Великої Британії під час візитів Трампа у 2018 та 2019 роках. Його використовували на акціях у Польщі, Аргентині та Хорватії.

Головний лозунг – відмова від об'єктивації жіночого тіла та змога самій вирішувати, що з ним робити. У тоталітарному світі Етвуд, тіло жінки, що може виносити та народити дитину – "священне лоно".

Завжди пам'ятайте, який скарб ви несете у такому крихкому сосуді, – писав у XII столітті теолог Елред з Ріволкса.

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Продовжуючи церковну тематику, "служниці" Етвуд мали дещо спільне з відлюдниками, які жили у своїх кімнатах (іноді були там замуровані) та постійно молилися та каялися. Часто їх прямо там і ховали. "Служниці" мали жити у постійному страху як і ті, хто закрився від світу.

Втім, зараз різниця між вигаданим світом Етвуд та реальним дуже активно зникає. І за цим процесом наглядають жінки у червоному одязі, часто навіть заходячи у ньому до соборів, зриваючи церковні меси та сперечаючись зі священниками. Наразі ясно, що історія ще отримає своє продовження у тій чи іншій формі, що ставить під загрозу виживання уряду на фоні пандемії.