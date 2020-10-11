У Портлендському аеропорті штату Орегона 1971 року нічим непримітний чоловік підійшов до стійки авіакомпанії Northwest Airlines. Під іменем Дена Купера, розраховуючись готівкою, він купив квиток на рейс номер 305, який прямував в Сієтл, що у штаті Вашингтон. Такий політ зазвичай займав не більше 30 хвилин.

Чоловік у старенькому діловому костюмі зайняв своє місце на борту Boeing 727, замовив бурбон і содову. Здавалося б, нічого примітного в ньому не було. Проте через 10 хвилин після того, як літак відірвався від землі, Купер передав бортпровідниці клаптик паперу. Детальніше – у програмі "Одна історія" на 24 каналі.

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Та вирішила, що це номер телефону самотнього підприємця, а тому прибрала папірець, не читаючи. Однак пасажир знову привернув її увагу словами, які вона не забуде ніколи:

Міс, вам краще поглянути на записку. У мене бомба,

– сказав терорист

Вимоги терориста

Купер ввічливо попросив дівчину присісти поруч, а потім відкрив свій портфель. У ньому вона побачила щось схоже на саморобну вибухівку. Переконавшись, що бізнесмен не бреше, дівчина була змушена передати вимоги терориста в кабіну екіпажу. Список був короткий:

4 парашути: вони повинні бути не військовими, а цивільними, без автоматичного розкриття;

200 тисяч доларів – 20-доларовими не міченими купюрами.

Здавалось б, 200 тисяч – це не та сума, яку зажадає терорист, викрадаючи пасажирський літак. Проте на той час вона була величезною. Для порівняння, автомобіль продавали в середньому за 3,5 тисячі доларів, а галон бензину коштував не більше за 36 центів. З урахуванням інфляції, сьогодні, ця нібито незначна сума, склала б понад 1 мільйон 180 тисяч доларів. Зв'язавшись із землею, капітан отримав наказ виконувати всі вимоги зловмисника.

Отримати бажане

Купер зажадав отримати все бажане в найближчому аеропорту, в Сієтлі. Для цього Boeing довелось кілька годин кружляти над місцем посадки, пояснюючи пасажирам, що вони не можуть приземлитися через технічні обставини. Зловмисник не хотів паніки на борту, тому попросив екіпаж поводитися звичайно, ніби нічого не сталося.



Літак компанії Northwest Airlines / Скриншот з відео

Бортпровідниці описували чоловіка як спокійного, ввічливого і начитаного. За їхніми словами, він легко впізнавав місцевість, над якою пролітав літак. Проте взагалі нічим не привертав до себе уваги.

Приземлившись у запланованій, віддаленій частині аеропорту, Купер попросив закрити всі шторки, розуміючи, що навколо безліч снайперів. Один із співробітників авіакомпанії приніс до літака гроші та парашути. Перевіривши, що все в нормі, терорист дозволив зійти на землю усім пасажирам та 2 бортпровідникам. Решті терорист не дав розслабитися: після дозаправлення він нагадав їм про бомбу.

Нові вимоги терориста

Залишившись із командиром, другим пілотом, бортінженером і стюардесою, Купер надав нові координати: наступним місцем приземлення літака мало стати Мехіко. Проте у зловмисника знову було кілька умов.

Він вимагав летіти якомога повільніше і нижче – максимум на висоті 3 тисячі метрів. В той час польоти на такі довгі відстані відбуваються на 10 тисячах.

Він наказав не прибирати шасі, опустити закрилки на 15 градусів та щоб кабіна не знаходилася під тиском.

Задній трап літака (а у Boeing 727, він – під хвостом) повинен бути опущений.

Від останньої вимоги терориста вдалося відмовити: занадто небезпечним був би зліт. Оскільки при виконанні решти вимог палива до Мехіко не вистачило б, Купер погодився зробити ще одну дозаправку в місті Ріно, штат Невада.



Ріно, штат Невада / Скриншот з відео

Приблизно о 20:00 літак покинув аеропорт. Його супроводжували 2 військових винищувачі, що летіли над і під Boeing: так їх було неможливо помітити із салону. Набравши потрібну висоту, Купер наказав єдиній стюардесі, що з ним залишилася – замкнутися у кабіні з пілотами. Залишившись наодинці, викрадач самотужки опустив задній трап.

Через це літак почало хитати, команді довелося його стабілізувати піднявши трап з середини кабіни. Зрештою, прибувши до Ріно, екіпаж виявив, що Купера в салоні немає. Після цього літак обшукали поліціянти, звичайно ж, ні викрадача, ані грошей вони не знайшли.



Задній трап літака / Скриншот з відео

Примітивна система безпеки 1970-х

У сучасному світі подібна ситуація здається абсурдом: як людина без документів може купити білет на літак, та ще й пронести в портфелі бомбу? Однак на початку 1970-х років аеропорти не дуже відрізнялися від автобусних станцій.

►Не було ні багаторівневої системи безпеки, з камерами, охороною та собаками, що шукають вибухові речовини.

►Не було навіть рамок металодетекторів на вході. Примітивна система безпеки була, проте вона тільки починала формуватися, допоки не сягнула сьогоднішнього вигляду. Зайти на територію аеропорту та сісти в літак міг хто завгодно.

Інша версія фальшивого імені зловмисника

Завдяки цьому Дену Куперу і вдалось здійснити свій план. До речі, через помилку ЗМІ, є ще одна версія імені зловмисника – Ді Бі Купер. Воно, як і перше, звичайно ж виявилися фальшивими. У ті часи були популярними комікси про канадського льотчика, якими, скоріше за все, і надихався злочинець. Адже головного героя коміксів звали Ден Купер.



Комікси про канадського льотчика / Скриншот з відео

Як би не звали викрадача, після втечі, на нього почалося справжнє полювання.

Поліція прочісувала цілі райони, як з повітря, так і з землі.

Агенти ФБР імітували політ літака, детально повторивши його маршрут. Вони скинули 90 кілограмовий вантаж сподіваючись визначити приблизне місця приземлення Купера.

Ним було обрано озеро Мервін в штаті Вашингтон, хоча жодних слідів приземлення злочинця там не було виявлено.

Згодом у різні газети почали приходити листи, як тоді здавалося від Купера. У них невідомий писав, що Ден Купер – вигадане ім'я, що він живий і зміг перемогти систему та "дурний уряд".

Я повинен був якось застосувати те, чому мене навчив дядько Сем, і ось він я – дуже багата людина,

– йшлося в одному з таких послань.

Проте з'ясувати нічого не вдалося. Відзначали і ще один момент: на фотороботах був темноволосий і темноокий чоловік, проте деякі очевидці говорили про неприродне волосся – тобто перуку і навіть макіяж. Спочатку спецслужби вважали, що Купер мав досвід стрибків з парашутом чи навіть був десантником. На цьому будувався і список підозрюваних.



Фоторобот Дена Купера / Скриншот з відео

"Через кілька років ми прийшли до висновку, що це не так. Жоден досвідчений парашутист не стрибнув би в темну ніч, під час дощу та вітру, який б'є в обличчя зі швидкістю 320 кілометрів на годину, в мокасинах і пальто. Це було занадто ризиковано", – розповідав агент Ларрі Карр, який відповідав за цю справу з 2006 по 2016 роки.

Версії ФБР

Впродовж перших 5 років роботи агенти допитали сотні людей, вивчили понад 800 потенційних викрадачів і вибрали з них кілька десятків особливо підозрілих. Однак звинувачення так нікому і не пред'явили. У наступні 10-ліття кількість підозрюваних склала понад тисячу осіб.

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Врешті у ФБР почали схилятися до версії, що викрадач не вижив під час стрибка, а розбився чи потонув. Адже парашутом практично неможливо було керувати, а одяг був зовсім не відповідний для грубої посадки, особливо – в лісистій місцевості. Ця теорія отримала непряме підтвердження через 9 років.

У 1980 році дитина знайшла на березі річки Колумбія пакет з напівгнилими 20-доларовими купюрами (всього 5,5 тисячі). За серійними номерами банкнот слідство підтвердило, що це була частина суми, яку вимагав Купер. Проте решту грошей не знайшли і досі.