Від таблеток для боротьби з глистами – до першості на ринку лікарських засобів. Компанія Pfizer – одна з найбільших у світі фармацевтичних корпорацій.

Історія Pfizer розпочалась ще 170 років тому. Чому Pfizer відмовилась надавати свої препарати для смертельних ін'єкцій та як таблетки для серця стали незамінними при боротьбі з імпотенцією – читайте у програмі "Корпорації" на 24 каналі.

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Як компанія створилася

Двоє німецьких хіміків 1849 року – Чарльз Пфайзер і Чарльз Ерхарт переїхали до Сполучених Штатів Америки у пошуках кращого життя. За позичені 2,5 тисячі доларів вони заснували Charles Pfizer & Company.

Перший продукт сантонін – дієвий засіб проти глистів, які того часу турбували багатьох жителів США. Ліки вдосконалили, надавши форми та смаку льодяників. Так почали завойовувати серця і гаманці американців. Щоправда, повільними темпами. Швидкий ріст розпочався 30 років потому – із початком продажів лимонної кислоти. Запити формували виробники газованих напоїв типу Coca-Cola чи Pepsi.

Перший експерт з технологій ферментації

Ще через 30 років про Pfizer заговорили як про першого експерта з технологій ферментації – однієї з частин процесу бродіння. До 1910 року продажі компанії сягнули 3 мільйонів доларів – еквівалентно сучасним 80 мільйонам. Справжнє ж визнання отримали ще 30 років потому.

У період Другої світової війни як відповідь на запит американського уряду, Pfizer почала масово виготовляти пеніцилін. Антимікробний антибіотик рятував життя військовим, які часто помирали не так від складності ран, як від зараження крові.

Вихід на міжнародний ринок

Повоєнний план – вихід на міжнародний ринок – успішно реалізували на початку 50-х років. Pfizer з'явився зокрема:

на Кубі;

у Бразилії;

Мексиці;

Канаді;

Бельгії;

Туреччині;

Великобританії.



Pfizer – перший експерт з технологій ферментації / Фото Forbes

Упродовж наступних кількох років вдалось купити кілька фармацевтичних компаній:

► американську JB Roerig & Company, що спеціалізувалась на харчових добавках;

► японську Taito;

► німецьку Mack Illertissen.

Одне з найбільш вдалих надбань – покупка у 2000 році за понад 90 мільйонів доларів компанії Warner-Lambert.

Купівля виробника ботоксу

Фармацевтичний світ 15 років потому сколихнула угода навіть більшого масштабу: Pfizer заявила про купівлю виробника ботоксу Allergan. Оцінювалась угода у приблизно 150 мільярдів доларів і мала зробити Pfizer найбільшим світовим фармвиробником. Та відбутись цьому не судилось. Усе – через нові правила американського Мінфіну, що обмежать інверсивні угоди.

Суть таких угод полягає в тому, що американські компанії купують іноземні фірми, а тоді нова об'єднана компанія перереєстровується за межами США і переходить з американського режиму оподаткування на інший. Це дозволяє компанії уникнути дуже високого американського корпоративного оподаткування – корпоративний податок у США становить 35%.

Від податків Pfizer таки не втекла, ще й збідніла на 150 мільйонів доларів – саме стільки довелось заплатити за відмову від підписання угоди.

Одна з найбільший фармацевтичних компаній

Зараз Pfizer – одна з найбільших у світі фармацевтичних компаній і входить до сотні найбільших корпорацій у США. Капіталізація – понад 200 мільярдів доларів. На рахунку компанії – майже 90 тисяч працівників, продажі у понад 125 країнах та понад 350 фармацевтичних препаратів.

Світовий рейтинг продажів Pfizer очолюють:

вакцина Prevnar;

препарат для боротьби з раком Ibrance;

засіб проти тромбозу Eliquis;

ліки під час епілепсії чи тривожному розладові Lyrica;

препарат для лікування ревматоїдного артриту Xeljanz.

У 2019 році виторг компанії склав понад 50 мільярдів доларів. З них – майже 500 мільйонів заробили з продажів віагри – одного з найвідоміших препаратів Pfizer.



Pfizer входить до сотні найбільший корпорацій США / Фото Courtesy

Сині таблетки на екранах

У 90-х роках промови від політиків про імпотенцію були геть нетиповими. Згодом знамениті сині таблетки не раз з'являлися на телеекранах. А почалось все у 1992 році з розробки ліків від болі у серці. Створений для цього цитрат силденафІлу виявився не надто ефективним. Та після закінчення тестування чоловіки, які брали участ ь у дослідженні, не повертали залишки таблеток. Усе, як виявилось згодом – через цікавий побічний ефект.

Коли цією інформацією поділились з експертами, а саме з урологами, вони були вражені. Пам'ятаю, збори урологічної асоціації. Кімната була переповнена, тому що ніхто раніше не бачив нічого подібного,

– зазначив лікар Кріс Вейман.

Цікаві побічнні ефекти

Незвична властивість силденафІлу відкрила перед Pfizer нові можливості і, не довго думаючи, в компанії взялися за розробку препарату для боротьби з порушеннями ерекції.

4 роки клінічних досліджень, приблизно 500 мільйонів доларів і 27 березня 1998 року віагру офіційно дозволили використовувати як лікарський засіб. Назва: поєднання слів Vigor – з англійської "сила" і слова "Ніагара". Зашифрований в імені найбільший в Америці водоспад передбачив шалені продажі препарату.

Лише за перші тижні існування віагри виписали понад 40 тисяч рецептів. За декілька місяців прибутки Pfizer зросли на 400 мільйонів доларів, а вже згодом щорічна виручка від продажів препарату складала майже 2 мільярди американської валюти. Звідки така популярність? Та хоча б тому, що віагра перевершувала усіх тогочасних конкурентів. До прикладу, пеніальні ін'єкції, які, хоч і розв'язували проблему, були дуже болісними та нерідко призводили до виникнення гематом.

А, крім цього, розпочне раніше непопулярні діалоги про сексуальне здоров'я між чоловіками та лікарями. Та відсутністю падінь продажів віагри у Pfizer хизувались недовго. У 2012 році всюди, крім США та Канади, збіг термін патенту компанії на препарат. Інші ж виробники отримали можливість виготовляти аналоги – із тією ж активною речовиною. Звідси – шалена кількість підробок.

Аналоги віагри купують сотні магазинів

У 2016 році з підпільної фабрики у Польщі вилучили:

понад 100 тисяч таблеток фейкової віагри;

понад 400 тисяч ампул зі стероїдами загальною вартістю майже 4 мільйони євро.

Щодо легального розповсюдження, то вибити вільний продаж віагри в аптеках Pfizer намагалась приблизно 10 років. Першою такою країною 2 роки тому стала Великобританія. Та у теперішніх реаліях відсутність рецепта стає все меншою проблемою: аналоги віагри продають сотні онлайн-магазинів. А купують її не лише ті, кому вона справді потрібна.

Ризики від постійного вживання віагри

Щорічні продажі віагри зараз складають приблизно 5 мільярдів доларів. Можливість купити таблетки без рецепта призвела до зміщення цільової аудиторії. Підхід, попри популярність, не завжди безпечний. Наслідки – щонайменше, звикання.

Якщо ти збираєшся щоразу приймати таблетки, згодом залежатимеш від них до кінця свого життя, навіть попри те, що насправді вони тобі не потрібні. Те, що ти описуєш, насправді є страхом невдачі, і провокується тим, що щоразу з кожним партнером ти очікуєш найгіршого результату,

– ствердив лікар Амір Рахім.

Ризики – не лише у психологічній залежності. Рахім також наголосив, що може статись пріапізм, тобто ерекція, яка триває понад 6 годин. Проблема такої тривалості полягає у відсутності активного кровообігу. До тканин не надходить достатня кількість кисню. Як наслідок – м'язи пеніса починають відмирати та згодом може розвинутись його постійна слабкість.

Токсична мускулінність

Термін "токсична маскулінність" використовують для позначення стереотипно чоловічих рольових ролей, які обмежують види емоцій, дозволених хлопцям і чоловікам. Поняття з'явилося ще у 1980-х роках і означає не те, що усі чоловіки – гомофоби та насильники. Основна тема: деякі стереотипні ознаки мужності насправді приносять більше шкоди, ніж користі. Як це працює на практиці?



У 1980-х роках з'явилося поняття "токсична мускулінність" / Скриншот з відео

Типовий приклад токсичної маскулінності – образ суворого головного альфа-самця. І стосується це не лише стосунків з протилежною статтю. Статистика показує: чоловіки значно рідше звертаються за медичною допомогою та частіше, ніж жінки, обирають ризиковані форми поведінки.

Частіше страждають на синдром дефіциту уваги, а бувши підлітками, частіше отримують покарання у школах. В організації Mental Health Foundation порахували:

чоловіки втричі частіше, ніж жінки, помирають внаслідок самогубства;

втричі частіше стають залежними від алкоголю;

втричі частіше повідомляють про часте вживання наркотиків;

у 1,5 раза частіше стають жертвами насильницьких злочинів;

в 4 рази рідше, ніж жінки, звертаються до психотерапевтів.

Статистика в Україні також невтішна: із понад 6 тисяч самогубств у 2018 році 5 тисяч – це суїциди саме чоловіків.

Боротьба зі стереотипами

Тренд на викорінення токсичної маскулінності називають відповіддю на кампанію #MeToo. Внести лепту захотіли чимало іменитих брендів. Правда, не у всіх вийшло. Продати боротьбу зі стереотипами намагались зокрема Gillette. Навіть змінили слоган – на "Найкращі, ким можуть бути чоловіки". Рекламу одразу захейтили – мовляв, відео – ні що інше, як феміністична пропаганда, а чоловік має залишатись чоловіком.

Та от дослідження, зокрема у Британії, показують протилежне: понад половина (61%) тамтешніх чоловіків відчувають тиск через гендерні стереотипи. А серед 2 тисяч опитаних лише 1% асоціюють мужність із чесністю та добротою.

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"Токсичність маскулінності не означає, що всі чоловіки токсичні. Справді токсичні лише ті, хто дуже хоче, аби всі навколо захоплювались їх мужністю і ті, хто нескінченно у в цю мужність інвестує", – запевнила соціологиня Марина Юсупова.