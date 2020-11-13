Чи не найбільше пандемія COVID-19 вдарила по малому бізнесу на Сході України. Ледве оговтавшись від конфлікту, місцеві підприємці зіткнулися з новим викликом – карантином. Проте наші історії аж ніяк не сумні.

Молоді підприємці з Донецької області – Едуард, Олена і Олександр – нещодавно відкрили власний бізнес. Зробити успішний старт і повірити у власні сили їм допомогли гранти від Євроcоюзу, надані Данською Радою у справах біженців − Данською Групою з розмінування (DRC-DDG) у межах проєкту EU4Youth. Про те, як залучене фінансування допомогло підприємцям пережити кризу, зумовлену пандемією COVID-19, читайте на сайті 24 каналу.

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Едуард Смоляков, музикант, діджей, поет – єдиний із наших героїв, хто не змінював місця проживання через бойові дії: чоловік і тепер мешкає у Слов'янську. У Едуарда з дитинства були проблеми із зором, а останні 11 років він взагалі не бачить. Під час навчання в університеті на психолога завдяки другу хлопець почав реалізовувати своє давнє захоплення музикою – опанував гітару і став писати пісні. Згодом Едуард вирішив створити власний гурт – так виникла "Смолова галерея".

До початку бойових дій гурт активно гастролював Донецькою і Луганською областями, але у 2014 році втратив левову частку клієнтів, які опинилися по інший бік лінії розмежування. Проте Едуард не полишив музичну сферу. Вони з дружиною об’єднали зусилля і почали додатково виступати в кафе і ресторанах: Едуард співає, а його дружина, теж інвалід по зору, як звукооператор сидить за мікшерним пультом. А ще вона грає на барабанах у музичній групі учнів Едуарда – Inclusion Band, до якої входять діти з вадами зору.



Едуард Смоляков за ударною установкою

Однак розвиватися музикантам заважало застаріле обладнання.

Ми користувались ще радянським мікшерним пультом, це був такий здоровенний "гроб", зовсім "некондиція", – пригадує Едуард. – Колонки в нас були, а от нормального пульту справді бракувало. А від цього ж залежить якість звуку!

У вересні 2019 року на отриманий грант від Євросоюзу музикант придбав новий пульт. З ним якість виступів значно покращилася. А ще Едуард дає приватні уроки, де за допомогою пульта навчає учнів, як правильно міксувати і працювати з музичними інструментами. Інколи він також здає пульт в оренду. З власними виступами наразі доводиться зачекати:

Через пандемію цей сезон у нас повністю пролетів. Ми мали домовленості з кількома літніми майданчиками, але, звісно, тоді все скасували через карантин, – зітхає музикант.

Після послаблення обмежень кількість виступів почала трохи зростати. Едуард чекає, коли можна буде на повну використати свій потенціал і вірить, що це – лише справа часу: "Така апаратура не виходить з ладу роками".

Олена Ігнатова працює у сфері косметології з 2013 року. У Донецьку вона мала невеличкий домашній салон. Починалося все з особистого інтересу: Олена пройшла кілька навчальних курсів із видалення волосся, щоб робити ці процедури собі, а потім і подругам. Згодом через "сарафанне радіо" потік клієнтів збільшився. "Мені подобалось нести красу в маси", – посміхається Олена. Так і розпочала власну справу.



Завдяки новій кушетці працювати Олені Ігнатовій стало значно комфортніше

Усе змінилось у 2014 році. Коли постало питання про виїзд, Олена дочекалась, щоб її дитина закінчила перший клас, і вся сім’я поїхала на море – пересидіти, поки місто не визволять. Восени на запрошення друзів вони переїхали у Дружківку.

Коли нас питали, як довго ми плануємо знімати квартиру, ми відповідали – місяць-другий. Думали, скоро все закінчиться. Але минуло вже шість років, – каже Олена.

Вирушити додому сім’я вже не змогла: вони лишилися навіть без теплих речей, не кажучи вже про косметологічне обладнання. Живучи у Дружківці і працюючи на держслужбі в Краматорську, Олена вирішила повернутися до косметології для додаткового заробітку. "Колись я пройшла курси з електроепіляції у Харкові, отже, захотіла розширити свою діяльність. Але мені була потрібна кушетка і лампа зі збільшувальним склом, щоб робити все на професійному рівні", – пояснює Олена. Тоді вона і вирішила подати заявку на грант.

Жодних незрозумілих документів чи довідок від мене не вимагали. Все було чітко і ясно: спочатку – анкетування, потім зі мною телефоном зв'язались відповідні спеціалісти, а згодом приїхали подивитись на мою роботу й оцінити потреби, – розповідає Олена.

Вона отримала допомогу, доклала свої гроші і придбала необхідне обладнання, яким користується і досі. "Мені було важливо, щоб клієнт, який приходить до мене, почувався комфортно. Я все роблю під лупою, це в певному сенсі ювелірна робота, тому зручно стало і клієнту, і мені". Після послаблення карантину Олена знову почала надавати косметичні послуги. Вона планує і далі розвиватись у цій сфері та мріє про власну вузькоспеціалізовану студію зі всім можливим спектром послуг із видалення волосся.



Олена Ігнатова демонструє лампу зі збільшувальним склом, придбану завдяки грантовій допомозі

Колись Олександр Коренєв, майстер з авторемонту, працював зварником на "Азовмаші" в Маріуполі. Згодом на заводі почались скорочення, і він був змушений звільнитися. Олександр поїхав у Донецьк, де влаштувався охоронцем. З початком бойових дій чоловік повернувся до рідного прифронтового села Старогнатівка і зайнявся ремонтом автомобілів, чим захоплювався з дитинства.

За освітою Олександр електрозварювальник і може виконувати різні види робіт – від ремонту кузова до фарбування. Але якісний ремонт потребує спеціалізованого обладнання. На грантові кошти від проєкту EU4Youth майстер придбав комплект гідравліки, спотер – прилад для рихтування за допомогою точкового зварювання, та обладнання для аргонового зварювання, яке дозволяє зробити шов ідеально гладким, герметичним і непомітним, а також з’єднувати деталі, що виготовлені з різних металів. Завдяки розширенню спектра послуг розширилося й коло клієнтів.

Більше обладнання – це більше послуг, які я можу надати. І грант мені дуже в цьому допоміг, – каже Олександр.



Олександр Коренєв у своїй автомайстерні

Усі наші герої дізналися про грантові можливості від ЄС із фейсбуку і спершу не надто вірили в успішність своїх заявок. Зараз, в умовах коронакризи, вони мають додаткові джерела прибутку. Досвід Едуарда, Олени та Олександра демонструє, що допомога дійсно працює, а шлях до її отримання не такий вже складний.

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Програма "Підвищення рівня освіти, зайнятості та соціальної інтеграції молоді в постраждалих від конфлікту районах Грузії і України" (EU4Youth) реалізується на території Донецької області Данською Радою у справах біженців – Данською Групою з розмінування (DRC-DDG) в партнерстві з Маріупольською спілкою молоді й завдяки фінансовій підтримці Євросоюзу.

Автор: Андрій Авраменко