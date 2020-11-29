Меморіал Голокосту "Бабин Яр" представить першу інтерактивну аудіовиставу "29/09" про трагедію Бабиного Яру. Вистава заснована на реальних подіях і розповідає про долю десятків тисяч людей, які йшли туди на смерть 29 вересня 1941 року.

Про інтерактивний додаток, за допомогою якого можна почути і побачити події минулого, мовиться на сайті меморіалу Голокосту "Бабин Яр".

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Що відомо про аудіовиставу?

Аудіовиставу можна почути за допомогою мобільного додатку. Там зібрали розповіді про трагедію. Слухачі ж дізнаються історії свідків тих подій – тих, хто вижив, і тих, хто загинув.

Кожна історія пов'язана із точкою на території Бабиного Яру. Кожне переміщення між точками маршруту супроводжується розповіддю про події, що відбулися того фатального дня у світі – фрагменти щоденників людей з різних куточків світу та новинні замітки у пресі.



Так виглядає додаток / Скриншот

Аудіовиставу "29/09" меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" представив спільно з креативною студією "Історія майбутнього".

Вона призначена для індивідуального прослуховування, а додаток доступний трьома мовами:

українською,

англійською,

російською.

Завантажити додаток "Бабин Яр" з аудіовиставою "29/09" можна за посиланням: для IOS – https://apps.apple.com/ru/app/id1533390087

Android – https://play.google.com/store/apps/details?id=com.babynyar.spectacle.



Тривалість 55 хвилин. У творі описуються сцени жорстокості, тож вікове обмеження 18+.

Що відомо про меморіал "Бабин Яр"

Його створили у вересні 2016 року. Це неурядова благодійна організація, яка покликана шанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. А також сприяти гуманізації людства шляхом збереження і вивчення історії Голокосту.

Фонд прагне побудувати центр освіти, документації і пам'яті, присвячений трагічним подіям вересня 1941 року.

Більше про трагедію у Бабиному Яру – читайте в нашому матеріалі.