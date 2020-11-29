Історії тих, хто загинув в Бабиному Яру: меморіал Голокосту покаже першу аудіовиставу "29/09"
Меморіал Голокосту "Бабин Яр" представить першу інтерактивну аудіовиставу "29/09" про трагедію Бабиного Яру. Вистава заснована на реальних подіях і розповідає про долю десятків тисяч людей, які йшли туди на смерть 29 вересня 1941 року.
Про інтерактивний додаток, за допомогою якого можна почути і побачити події минулого, мовиться на сайті меморіалу Голокосту "Бабин Яр".
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Що відомо про аудіовиставу?
Аудіовиставу можна почути за допомогою мобільного додатку. Там зібрали розповіді про трагедію. Слухачі ж дізнаються історії свідків тих подій – тих, хто вижив, і тих, хто загинув.
Кожна історія пов'язана із точкою на території Бабиного Яру. Кожне переміщення між точками маршруту супроводжується розповіддю про події, що відбулися того фатального дня у світі – фрагменти щоденників людей з різних куточків світу та новинні замітки у пресі.
Так виглядає додаток / Скриншот
Вона призначена для індивідуального прослуховування, а додаток доступний трьома мовами:
- українською,
- англійською,
- російською.
Що відомо про меморіал "Бабин Яр"
- Його створили у вересні 2016 року. Це неурядова благодійна організація, яка покликана шанувати пам'ять жертв трагедії Бабиного Яру. А також сприяти гуманізації людства шляхом збереження і вивчення історії Голокосту.
- Фонд прагне побудувати центр освіти, документації і пам'яті, присвячений трагічним подіям вересня 1941 року.
Більше про трагедію у Бабиному Яру – читайте в нашому матеріалі.
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