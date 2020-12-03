На свята – вдома: Італія та Іспанія обмежують внутрішні подорожі на Різдво
Італійцям та іспанцям доведеться святкувати Рздво та Новий рік у рідних містах. Через пандемію коронавірусу уряди країн ухвалили рішення обмежити внутрішні пересування на час свят.
Найбільш жорсткі обмеження в Італії – на самі свята
Влада країн сподівається, що завдяки таким крокам вдасться стабілізувати ситуацію зі зростанням захворюваності на COVID-19. Про це пише DW.
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В Італії обмеження на внутрішні пересування діятимуть з 21 грудня до 6 січня. Таким чином, італійці у цей час не зможуть подорожувати між регіонами – навіть, якщо вони їдуть до власних будинків чи в гості до родини.
Які винятки:
- Поїздки через роботу.
- Поїздки задля лікування.
- Поїздки у зв'язку з надзвичайними ситуаціями.
Іспанцям дозволили поїздки до друзів та родичів
Іспанцям теж доведеться потерпіти через карантинні заборони у святковий період – з 23 грудня до 6 січня. Проте жителям Іспанії пощастило більше, ніж італійцям, адже їм дозволили подорожі між регіонами для зустрічей з родичами та друзями. Також виняток – поїздки до лікаря.
З нагоди Нового року та Святвечора комендантську годину перенесли з 23:00 на 1:30 ночі.
Яка ситуація з коронавірусом в Іспанії та Італії?Італія стала першою європейською державою, яка відчула удар COVID-19. Станом на 3 грудня коронавірусом в країні інфікувались понад 1 мільйон 641 тисяча осіб. Більше ніж 57 тисяч випадків – летальні. Одужали 823 тисячі хворих.
Іспанія обходить Італію за кількістю хворих. Наразі в країні коронавірус діагностували у 1 мільйона 665 тисяч людей. Померли більше ніж 45 тисяч. Одужали – 150 тисяч.
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