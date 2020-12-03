Італійцям та іспанцям доведеться святкувати Рздво та Новий рік у рідних містах. Через пандемію коронавірусу уряди країн ухвалили рішення обмежити внутрішні пересування на час свят.

Найбільш жорсткі обмеження в Італії – на самі свята Влада країн сподівається, що завдяки таким крокам вдасться стабілізувати ситуацію зі зростанням захворюваності на COVID-19. Про це пише DW. До теми Які країни ввели локдаун через загострення ситуації з коронавірусом В Італії обмеження на внутрішні пересування діятимуть з 21 грудня до 6 січня. Таким чином, італійці у цей час не зможуть подорожувати між регіонами – навіть, якщо вони їдуть до власних будинків чи в гості до родини.

Які винятки:

Поїздки через роботу.

Поїздки задля лікування.

Поїздки у зв'язку з надзвичайними ситуаціями.

Зверніть увагу! Італійцям можна буде подорожувати між регіонами, якщо вони повертаються до свого основного місця проживання. Найбільш суворі обмеження на самі свята – 25 та 26 грудня, а також 1 січня.

Іспанцям дозволили поїздки до друзів та родичів

Іспанцям теж доведеться потерпіти через карантинні заборони у святковий період – з 23 грудня до 6 січня. Проте жителям Іспанії пощастило більше, ніж італійцям, адже їм дозволили подорожі між регіонами для зустрічей з родичами та друзями. Також виняток – поїздки до лікаря.

З нагоди Нового року та Святвечора комендантську годину перенесли з 23:00 на 1:30 ночі.