Мільйон хворих у Італії: як країна перетнула межу страшної статистики коронавірусу
З 21 регіону Італії вже дев'ять знаходяться у зоні підвищеної готовності. Звичайні хвороби та травми нікуди не поділися, але ними займається майже виключно "швидка допомога".
Італія стала ще однією країною ЄС (після Іспанії, Британії та Франції – 24), де зафіксували 1 млн підтверджених випадків коронавірусу. І це після всіх поневірянь першої хвилі, коли країна стала одним з епіцентрів розповсюдження хвороби. Як це сталося і до чого може призвести – у матеріалі 24 каналу.
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Італія та мільйон з COVID-19: як це сталося
Італія перетнула психологічну межу хворих та померлих / Фото ABC
Наразі відомо, що вірус циркулював країною ще у вересні 2019 року. Про це каже дослідження в Національному інституті раку в Мілані. Після проведення добровільного скрінінгу на предмет раку легень серед 959 добровольців, у 11,6% знайшли антитіла до SARS-COV-2. При цьому офіційно перший випадок був зафіксований лише 21 лютого 2020 біля Мілана.
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Італійські вчені тепер кажуть, що "вірус з низькою летальністю може довго циркулювати серед людей, щоб збільшити кількість заражених".
Так пояснив один зі співавторів наукової роботи Джованні Аполоне. У північному регіоні Ломбардія у останній квартал 2019 року помічали різке збільшення кількості вірусних пневмоній. Це може свідчити про те, що COVID-19 розповсюджувався в Італії раніше, ніж вважалося до сих пір. Але як країна дійшла до 1 мільйону заражених?
На відміну від весни, ніхто більше не співає на балконах, а 1/3 економіки повернулася до часткового закриття. Кількість "червоних зон" та регіональних обмежень збільшилась – додались Кампанія та Тоскана. Тепер, як пише Bloomberg Quint, туристичні компанії бояться, що клієнти вже не повернуться, і "всі ненавидять комендантський час о 22:00". Фешенебельні райони Мілану, такі як Монте-Наполеоне, занедбані.
У "червоній зоні" можна виходити з дому лише на роботу, на лікування, на заняття спортом (у масці) або у екстренних випадках. Бари, ресторани та деякі магазини зачинені. Конкретніше, 100 тисяч торгівельних магазинів закрилися по всій Ломбардії, 50 тисячс барів та ресторанів.
Бари та ресторани змушені зачинятися через втрату клієнтів та обмеження /Фото Gulf News
На фоні того, що знову фіксуються страшні цифри про 623 померлих на добу, "у країни є 2-3 тижні, щоб вирішити, чи вводити знову національний локдаун", сказав журналістам консультант уряду з питань коронавірусу Вальтер Риккарди. Чверть нових випадків приходиться на промисловий регіон Ломбардія та Мілан. Там же був епіцентр і першого спалаху.
Північні регіони переживають дежавю – заповнені лікарні та багато померлих. Це нова системна криза, бо уряд вже казав – вони втратили лік спалахам та не можуть відслідковувати контакти.
Ми впритул наблизились до того, що не встигаємо, – сказав AP Лука Кабріні, доктор з Варезе – великої провінції Ломбардії.
Звісно, поїздок стало менше. Компанія Italo, одна з двох найбільших, що відповідає за внутрішні перевезення, була змушена скоротити 1500 працівників та скасувати більшу частину маршрутів. За даними готельного лобі Federalberghi, 1000 з 1200 готелів Риму зачинені, включаючи 4-зірковий Cosmopolita біля Форуму.
Південні проблеми: бідність та погана система
Південь Італії, а зокрема Неаполь, відчувають удар пандемії / Фото Anadolu Agency
"На першому етапі ми захиститили південь, – сказав NYT Джованні Рецца, директор превентивного департаменту в МОЗ Італії. – Але нове швидке поширення, включаючи південь, тривожить мене". В південних регіонах медична система менш розвинута ніж в північних, тож "ситуація може стати набагато гірше, якщо ці регіони не встоять", додав Рецца.
В Неаполі (Кампанія) кажуть, що система охорони здоров'я знаходиться за крок від краху, відділення лікарень просто переповнені, людей знаходять мертвими прямо в туалетах. Або лікують у машинах на парковці. Така ситуація зумовлена поганим фінансуванням, кримінальним та політичним впливом.
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До речі, комісіонер Кампанії з медичних питань Саверіо Коттічеллі пішов у відставку після скандального інтерв'ю на телебаченні. Там він сказав, що "створювати антиковідний план – не його обов'язки". Хоча у документі, який він прочитав на камеру, було написано якраз навпаки.
Щоправда, його заміна була ще та – Джузеппе Дзукателлі. Цей чиновник казав, що єдиний спосіб заразитись ковідом – цілуватися впродовж 15 хвилин! Потім виявилося, що це відео зняли ще у першу хвилю та Дзукателлі вже вибачився. Але розуміння ситуації це все одно дає.
Ситуація в Кампанії вийшла з-під контролю… потрібні негайні заходи. Люди помирають", – заявив голова МЗС Луїджі де Майо для газети La Stampa і закликав допомогти армію.
"Треба вводити національний локдаун. Якщо будемо чекати, поки в Неаполі настануть цифри Мілану, ми влаштуємо масове вбивство", – різко заявив вірусолог Массімо Андреоні в Італійській спільноті інфекційних та тропічних хвороб.
Політичні наслідки другої хвилі
Звісно, погана ситуація з коронавірусом не могла не відобразитись на внутрішній політиці Італії. Але не настільки сильно, щоб призвести до падіння кабінету Конте.
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Насправді перестановка сил уже відбулася. 15 листопада своє переформатування здійснив існуючий партнер по коаліції – "Рух 5 зірок". На Загальних зборах цієї партії йшлося про нову політичну модель, беручи до уваги спадаючий інтерес до неї в очах італійців. Останні місцеві вибори це наглядно продемонстрували, – пояснила експертка.
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