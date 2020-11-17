З 21 регіону Італії вже дев'ять знаходяться у зоні підвищеної готовності. Звичайні хвороби та травми нікуди не поділися, але ними займається майже виключно "швидка допомога".

Італія стала ще однією країною ЄС (після Іспанії, Британії та Франції – 24), де зафіксували 1 млн підтверджених випадків коронавірусу. І це після всіх поневірянь першої хвилі, коли країна стала одним з епіцентрів розповсюдження хвороби. Як це сталося і до чого може призвести – у матеріалі 24 каналу.

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Італія та мільйон з COVID-19: як це сталося

Італія перетнула психологічну межу хворих та померлих / Фото ABC

Наразі відомо, що вірус циркулював країною ще у вересні 2019 року. Про це каже дослідження в Національному інституті раку в Мілані. Після проведення добровільного скрінінгу на предмет раку легень серед 959 добровольців, у 11,6% знайшли антитіла до SARS-COV-2. При цьому офіційно перший випадок був зафіксований лише 21 лютого 2020 біля Мілана.

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Італійські вчені тепер кажуть, що "вірус з низькою летальністю може довго циркулювати серед людей, щоб збільшити кількість заражених".

Так пояснив один зі співавторів наукової роботи Джованні Аполоне. У північному регіоні Ломбардія у останній квартал 2019 року помічали різке збільшення кількості вірусних пневмоній. Це може свідчити про те, що COVID-19 розповсюджувався в Італії раніше, ніж вважалося до сих пір. Але як країна дійшла до 1 мільйону заражених?

На відміну від весни, ніхто більше не співає на балконах, а 1/3 економіки повернулася до часткового закриття. Кількість "червоних зон" та регіональних обмежень збільшилась – додались Кампанія та Тоскана. Тепер, як пише Bloomberg Quint, туристичні компанії бояться, що клієнти вже не повернуться, і "всі ненавидять комендантський час о 22:00". Фешенебельні райони Мілану, такі як Монте-Наполеоне, занедбані.

Найжорсткіші обмеження введені у Ломбардії, Валь-д-Аості, П'ємонті та Больцано на півночі та Калабрії на півдні. Там живе 16,5 млн італійців, загальне населення – 60 млн людей. В лікарнях закривають хірургічні, педіатричні та геріатричні відділення, у містах – басейни, тренажерні зали і театри.

У "червоній зоні" можна виходити з дому лише на роботу, на лікування, на заняття спортом (у масці) або у екстренних випадках. Бари, ресторани та деякі магазини зачинені. Конкретніше, 100 тисяч торгівельних магазинів закрилися по всій Ломбардії, 50 тисячс барів та ресторанів.

Бари та ресторани змушені зачинятися через втрату клієнтів та обмеження /Фото Gulf News

На фоні того, що знову фіксуються страшні цифри про 623 померлих на добу, "у країни є 2-3 тижні, щоб вирішити, чи вводити знову національний локдаун", сказав журналістам консультант уряду з питань коронавірусу Вальтер Риккарди. Чверть нових випадків приходиться на промисловий регіон Ломбардія та Мілан. Там же був епіцентр і першого спалаху.

За даним на 12 листопада, в Італії 52% лікарняних ліжок було зайнято хворими на ковід (поріг від МОЗ – 40%).

Північні регіони переживають дежавю – заповнені лікарні та багато померлих. Це нова системна криза, бо уряд вже казав – вони втратили лік спалахам та не можуть відслідковувати контакти.

Ми впритул наблизились до того, що не встигаємо, – сказав AP Лука Кабріні, доктор з Варезе – великої провінції Ломбардії.

Тепер італійці (як і українці – 24) змушені довше чекати на результати тестів та потрапляють до лікарень на більш складній стадії коронавірусу. Що збільшує час, який хворі там проводять.

Звісно, поїздок стало менше. Компанія Italo, одна з двох найбільших, що відповідає за внутрішні перевезення, була змушена скоротити 1500 працівників та скасувати більшу частину маршрутів. За даними готельного лобі Federalberghi, 1000 з 1200 готелів Риму зачинені, включаючи 4-зірковий Cosmopolita біля Форуму.

Південні проблеми: бідність та погана система

Південь Італії, а зокрема Неаполь, відчувають удар пандемії / Фото Anadolu Agency

"На першому етапі ми захиститили південь, – сказав NYT Джованні Рецца, директор превентивного департаменту в МОЗ Італії. – Але нове швидке поширення, включаючи південь, тривожить мене". В південних регіонах медична система менш розвинута ніж в північних, тож "ситуація може стати набагато гірше, якщо ці регіони не встоять", додав Рецца.

В Неаполі (Кампанія) кажуть, що система охорони здоров'я знаходиться за крок від краху, відділення лікарень просто переповнені, людей знаходять мертвими прямо в туалетах. Або лікують у машинах на парковці. Така ситуація зумовлена поганим фінансуванням, кримінальним та політичним впливом.

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До речі, комісіонер Кампанії з медичних питань Саверіо Коттічеллі пішов у відставку після скандального інтерв'ю на телебаченні. Там він сказав, що "створювати антиковідний план – не його обов'язки". Хоча у документі, який він прочитав на камеру, було написано якраз навпаки.

Щоправда, його заміна була ще та – Джузеппе Дзукателлі. Цей чиновник казав, що єдиний спосіб заразитись ковідом – цілуватися впродовж 15 хвилин! Потім виявилося, що це відео зняли ще у першу хвилю та Дзукателлі вже вибачився. Але розуміння ситуації це все одно дає.

Ситуація в Кампанії вийшла з-під контролю… потрібні негайні заходи. Люди помирають", – заявив голова МЗС Луїджі де Майо для газети La Stampa і закликав допомогти армію.

"Треба вводити національний локдаун. Якщо будемо чекати, поки в Неаполі настануть цифри Мілану, ми влаштуємо масове вбивство", – різко заявив вірусолог Массімо Андреоні в Італійській спільноті інфекційних та тропічних хвороб.

Політичні наслідки другої хвилі

Звісно, погана ситуація з коронавірусом не могла не відобразитись на внутрішній політиці Італії. Але не настільки сильно, щоб призвести до падіння кабінету Конте.

"Зазвичай, кількість випадків коронавірусу та тестувань зменшується в Італії на вихідних , але сумна квота в 45 тисяч смертей з початку пандемії була перевищена", – зазначила пані Вікторія. Також зростає кількість госпіталізацій, особливо "пацієнтів із симптомами".

Міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца попередив: "Піку цієї хвилі можемо досягти за 7 днів". Для міністра охорони здоров'я "є підстави вважати, що останні заходи починають давати результати".

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"Я залишаюся дуже обережним, але наші експерти кажуть нам, що крива зараження стабілізується. Зовсім інша ситуація у порівнянні із березнем: у нас не було ні масок, ні інтенсивної терапії, ні протоколів догляду", – розповів Сперанца, порівнюючи два періоди. Тож зараз, незважаючи на всі проблеми, до хвороби готові краще.

Щодо власне політичних наслідків, то зараз позиції прем'єра Конте, на думку експертки-дослідниці зовнішньої політики Італії Вікторії Вдовиченко, "Руху 5 зірок" після переформатування сильний як ніколи".

Уряд також надав допомогу у розмірі 8 млрд євро. Але новий карантин може коштувати всі 10 млрд євро на місяць! Прогноз про падіння промисловості на 10,5% у 2020 та зростання на 1,8% у 2021 може, занадто оптимістичний, вважає Bloomberg. Тим часом державний борг легко може перевищити 160% від ВВП. Прогноз про падіння промисловості на 10,5% у 2020 та зростання на 1,8% у 2021 може,, вважає Bloomberg. Тим часом державний борг легко може перевищити 160% від ВВП.

Насправді перестановка сил уже відбулася. 15 листопада своє переформатування здійснив існуючий партнер по коаліції – "Рух 5 зірок". На Загальних зборах цієї партії йшлося про нову політичну модель, беручи до уваги спадаючий інтерес до неї в очах італійців. Останні місцеві вибори це наглядно продемонстрували, – пояснила експертка.

Позиції лідера уряду Конте поки що доволі сильні / Фото BBC

Італійські експерти та журналісти уже охрестили цю подію як своєрідний "політичний водевіль". "Рух 5 зірок" змінює "свої орієнтири, змішуючи цінності свого походження з необхідністю посилення себе як проурядової сили. Отож, буде колегіальне керівництво і більше не буде єдиного політичного лідера".

Це дуже важливо, бо раніше Збори виглядали "як політичне ток-шоу, де не могли між собою домовитися два послідовники Беппе Грілло та Давіде Казаледжо – нинішній очільник МЗС Луїджі ді Майо та Алессандро Ді Баттіста, колишній заступник керівника партії". Розбіжності були вкрай серйозні. Ді Баттіста, зазначає Вікторія Вдовиченко, хоче зробити реванш та повернутися до парламенту, де він колись був.

"Я з нетерпінням чекаю, що зможу повернутися на передову. Ми побачимо, як і в якій ролі; є багато людей, які просто хочуть боротися", - заявив Алессандро Ді Баттіста, відкриваючи свою промову до Загальних зборів Руху 5 зірок. Найкраща економічна політика – боротьба з вірусом, наголосив у відповідь міністр фінансів Роберто Гуалтьєрі.