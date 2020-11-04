В Італії знову посилюють карантин через зростання кількості хворих на коронавірус. Так, з 4 листопада у країні щонайменше на місяць вводять нові обмеження. Серед них – нічна комендантська година та карантин вихідного дня, коли не працюватимуть жодні ТРЦ.

Провінції і регіони країни будуть поділені на три зони ризику – низького, середнього і високого. Про це інформує ANSA.

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Так, у регіонах з високим і середнім рівнем ризику діятимуть додаткові обмеження, зокрема, – на пересування між ними.

Які обмеження починають діяти в Італії з 4 листопада

Введена нічна комендантська година: жителям країни слід буде перебувати у своїх будинках з 22 години вечора по 5 ранку.

Закриті заклади культури, зокрема, – музеї та виставки.

Учнів старших класів шкіл перевели на дистанційне навчання.

Торгові центри не будуть працювати щовихідного.

Яка ситуація з коронавірусом в Італії

Після Китаю Італія стала першою країною, де COVID-19 наробив багато лиха. У березні країна не справлялася з великим напливом хворих, там на тривалий час вводили локдаун.

Зараз ситуація знову стає тривожною: за попередню добу у країні виявили 28 241 новий випадок інфікування COVID-19. Щоправда, найбільший добовий приріст хворих фіксували кількома днями раніше, 31 жовтня. Тоді виявили 31 756 хворих на коронавірус.

Загалом в Італії вже інфікувалися 759 829 людей, померли від ускладнень інфекції – 39 412 осіб, а одужали 302 275 пацієнтів.

Тим часом Польща наближається до колапсу: лише за одну добу виявили понад 24 тисячі хворих на COVID-19

Зверніть увагу! На тлі посилення карантину в багатьох італійських містах спалахнули сутички. Люди не хочуть нового локдауну та жорсткіших карантинних обмежень.