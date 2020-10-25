В Італії фіксують новий спалах захворюваності на COVID-19. Через це уряд країни вирішив знову впровадити до жорсткі карантинні обмеження.

Очільник італійського уряду Джузеппе Конте зустрівся з главами регіонів, щоб узгодити нові протиепідемічні заходи. Про це повідомляє Ansa, передає Укрінформ.

Читайте також Надзвичайний стан в Іспанії: уряд запровадив комендантську годину

Нові карантинні обмеження в країні триватимуть з 26 жовтня по 24 листопада 2020 року.

Що заборонять в Італії

Усі заклади харчування закриватимуть в будні о 18 годині. Натомість у вихідні та святкові дні вони повністю припинятимуть роботу.

Страви на винос можна замовляти лише до опівночі. Однак їх заборонено вживати на місці замовлення або поблизу нього.

Зупинять роботу театрів, спортзалів, казино, басейнів, спа-салонів та кінотеатрів.

Місцевим жителям не рекомендують їхати в сусідні муніципалітети на громадському або приватному транспорті.

Довідка. В Італії знову фіксують стрімке зростання захворюваності населення на COVID-19. Від початку пандемії вже захворіли понад 505 тисяч осіб. Станом на 25 жовтня 2020 року зафіксували ще 19 640 нових випадків інфікування коронавірусом за добу.

Карантинні обмеження в Італії діятимуть навіть попри протести людей щодо введення комендантської години в різних регіонах країни.

Більше про протести в Італії через карантин – дивіться у відео