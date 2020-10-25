Італія повернеться до жорсткого карантину: що заборонить уряд
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В Італії фіксують новий спалах захворюваності на COVID-19. Через це уряд країни вирішив знову впровадити до жорсткі карантинні обмеження.
Очільник італійського уряду Джузеппе Конте зустрівся з главами регіонів, щоб узгодити нові протиепідемічні заходи. Про це повідомляє Ansa, передає Укрінформ.
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Нові карантинні обмеження в країні триватимуть з 26 жовтня по 24 листопада 2020 року.
Що заборонять в Італії
- Усі заклади харчування закриватимуть в будні о 18 годині. Натомість у вихідні та святкові дні вони повністю припинятимуть роботу.
- Страви на винос можна замовляти лише до опівночі. Однак їх заборонено вживати на місці замовлення або поблизу нього.
- Зупинять роботу театрів, спортзалів, казино, басейнів, спа-салонів та кінотеатрів.
- Місцевим жителям не рекомендують їхати в сусідні муніципалітети на громадському або приватному транспорті.
Карантинні обмеження в Італії діятимуть навіть попри протести людей щодо введення комендантської години в різних регіонах країни.
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