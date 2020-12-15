В Італії прогнозують понад 700 тисяч смертей за підсумками 2020 року. Востаннє такий високий показник фіксували ще під час Другої світової війни.

Такі прогнози напередодні озвучив Джан Карло Блангіардо – президент національного статистичного агентства ISTAT, повідомляє ANSA.

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Це викликає занепокоєння, адже схоже в Італії відбувалося хіба у 1944 році, в розпал Другої світової війни,

– наголосив він.

Блангіардо також пояснив, що у 2019 році у країні було зафіксовано 647 тисяч смертей. Зараз в Італії проживає понад 60 мільйонів людей, а у 1944 році кількість населення сягала 45 мільйонів.

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