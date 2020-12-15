Як у розпал Другої світової: Італія прогнозує рекордну смертність за 2020 рік – цифра
В Італії прогнозують понад 700 тисяч смертей за підсумками 2020 року. Востаннє такий високий показник фіксували ще під час Другої світової війни.
Такі прогнози напередодні озвучив Джан Карло Блангіардо – президент національного статистичного агентства ISTAT, повідомляє ANSA.
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Це викликає занепокоєння, адже схоже в Італії відбувалося хіба у 1944 році, в розпал Другої світової війни,
– наголосив він.
Блангіардо також пояснив, що у 2019 році у країні було зафіксовано 647 тисяч смертей. Зараз в Італії проживає понад 60 мільйонів людей, а у 1944 році кількість населення сягала 45 мільйонів.
Коронавірус в Італії
- Від ускладнень, спричинених коронавірусом у Італії в 2020 році померли 65 857 людей. Одужати вдалося 1 141 406 пацієнтам. Загальна кількість підтверджених випадків – 1 870 576.
- З грудня в Італії за добу померла рекордна кількість хворих на COVID-19. Тоді недугу не вдалося подолати 684 пацієнтам.
- Країна також посідає перше місце за смертністю від коронавірусу в Європі. На другій сходинці – Велика Британія.
- Італія на третьому місці серед країн-лідерів за показником кількості нових випадків COVID-19 у Європі.
- До першої десятки у цьому невтішному рейтингу входять також Німеччина, Україна, Іспанія та Польща.
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