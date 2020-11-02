Італія введе жорсткіші обмеження через COVID-19: що заборонять
Уряд Італії хоче ввести додаткові карантинні обмеження через стрімке збільшення хворих на коронавірус. Зокрема, планують обмежити пересування в пізні години та поїздки між регіонами, де зафіксували багато хворих.
Рішення про нові обмеження в Італії планують прийняти до 4 листопада. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Ansa.
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За останні кілька тижнів зростання кількості хворих на коронавірус становить 150 випадків зараження на 100 тисяч населення. Ситуація в нашій країні погіршується,
– сказав Конте.
Через це уряд готується до 4 сценарію поширення коронавірусу, який передбачає "блокування країни".
Що заборонять в Італії
- Пересування між регіонами, де виявили стрімке поширення коронавірусу.
- З 21:00 в країні діятиме комендантська година.
- Виставки та музеї будуть закриті на національному рівні.
- Школи переводять на дистанційне навчання.
- Кількість людей, яких пускають у громадський транспорт, зменшать вдвічі.
Прем'єр-міністр також відреагував на антикарантинні протести, які поширилися в Італії.
Ми розуміємо гнів людей, але не слід сперечатися щодо захисту здоров'я населення,
– зауважив Конте.
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