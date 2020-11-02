Уряд Італії хоче ввести додаткові карантинні обмеження через стрімке збільшення хворих на коронавірус. Зокрема, планують обмежити пересування в пізні години та поїздки між регіонами, де зафіксували багато хворих.

Рішення про нові обмеження в Італії планують прийняти до 4 листопада. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє Ansa.

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За останні кілька тижнів зростання кількості хворих на коронавірус становить 150 випадків зараження на 100 тисяч населення. Ситуація в нашій країні погіршується,

– сказав Конте.

Через це уряд готується до 4 сценарію поширення коронавірусу, який передбачає "блокування країни".

Що заборонять в Італії

Пересування між регіонами, де виявили стрімке поширення коронавірусу.

З 21:00 в країні діятиме комендантська година.

Виставки та музеї будуть закриті на національному рівні.

Школи переводять на дистанційне навчання.

Кількість людей, яких пускають у громадський транспорт, зменшать вдвічі.

Прем'єр-міністр також відреагував на антикарантинні протести, які поширилися в Італії.

Ми розуміємо гнів людей, але не слід сперечатися щодо захисту здоров'я населення,

– зауважив Конте.

Зверніть увагу! Тисячі людей вийшли на вулиці Італії через нові карантинні обмеження. Зокрема, населення протестує через обмеження роботи ресторанів. На протестах італійці кидали коктейлі Молотова в автомобілі поліцейських. Правоохоронці розганяли мітингувальників сльозогінним газом.