В Італії виступили із пропозицією стати посередником у налагодженні діалогу між урядом та опозицією у Білорусі. Там також додали, що "занепокоєні репресіями у цій країні".

Пропозицію допомоги висловила заступниця глави МЗС Італії Маріна Серені. Вона сказала, що Італія готова бути посередником у розв’язання білоруської кризи, коли виступала з промовою під час 27-ї міністерської ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі, пише Укрінформ.

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Італія запропонувала свої послуги у сфері налагодження діалогу між урядом та опозицією у Білорусі. І ми підтверджуємо наше занепокоєння репресіями у цій країні та ризиками таких репресій для регіональної дестабілізації,

– сказала вона.

Цікаво, що це не перша така пропозиція. Раніше, під час міністерської ради ОБСЄ, чинний голова ОБСЄ, прем’єр Албанії Еді Рама також заявив, що пропозиція керівництва ОБСЄ щодо посередництва з врегулювання ситуації у Білорусі залишається в силі.

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Зауважимо, що в Білорусі вже понад 4 місяці тривають протести. Вони виникли у країні відразу після президентських виборів 9 серпня, перемогу на яких нібито здобув Олександр Лукашенко. Втім, білоруси з цим незгодні.

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