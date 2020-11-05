Уряд Італії запровадив локдаун відразу у 4 регіонах країни. У червону зони потрапили провінції Калабрія, Ломбардія, П'ємонту і Валле-д'Аоста. Нові обмеження діятимуть з 6 листопада до 3 грудня.

Апулія та Сицилія наразі у помаранчевій зоні, всі інші території – у жовтій. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє CNN.

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Задля зупинення поширення інфекції у нас немає альтернативи: ми повинні зіткнутися з цими обмеженнями. Ми розуміємо дискомфорт, розчарування, психологічні страждання, але ми повинні чинити опір,

– наголосив Конте.

Водночас він пообіцяв, що коли кількість заражених знизиться, обмеження скасують.

Які обмеження діятимуть у червоній зоні

Комендантська година з 2:00 до 5:00.

Заборона роботи закладів культури.

У магазинах продаватимуть лише їжу та товари першої необхідності.

Людям заборонено пересуватися між зонами.

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