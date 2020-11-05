Італія запроваджує локдаун відразу у 4 регіонах: що заборонять у червоній зоні
Уряд Італії запровадив локдаун відразу у 4 регіонах країни. У червону зони потрапили провінції Калабрія, Ломбардія, П'ємонту і Валле-д'Аоста. Нові обмеження діятимуть з 6 листопада до 3 грудня.
Апулія та Сицилія наразі у помаранчевій зоні, всі інші території – у жовтій. Про це заявив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте, повідомляє CNN.
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Задля зупинення поширення інфекції у нас немає альтернативи: ми повинні зіткнутися з цими обмеженнями. Ми розуміємо дискомфорт, розчарування, психологічні страждання, але ми повинні чинити опір,
– наголосив Конте.
Водночас він пообіцяв, що коли кількість заражених знизиться, обмеження скасують.
Які обмеження діятимуть у червоній зоні
- Комендантська година з 2:00 до 5:00.
- Заборона роботи закладів культури.
- У магазинах продаватимуть лише їжу та товари першої необхідності.
- Людям заборонено пересуватися між зонами.
Що відомо про коронавірус в Італії
- Від початку пандемії у країні COVID-19 підхопили 790 тисяч людей. Померли – понад 39 тисяч заражених.
- На тлі посилення карантину спалахнули протести. Вони переросли у сутички населення з поліцією. Зокрема, силовикам довелося застосувати сльозогінний газ.
- В альпійському регіоні Трентіно-Альто-Адідже вже скасували головну подію року – різдвяний ярмарок.
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