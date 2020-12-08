Неочікувано завершилась сварка 48-річного італійця з дружиною. Аби охолонути після суперечки, чоловік вирішив пройтись. Прогулянка затяглась аж на тиждень. Затримали любителя почимкувати аж за 480 кілометрів від рідної домівки – на узбережжі Адріатичного моря.

У Фано любителя прогулянок оштрафували

Стартував чоловік з провінції Комо, що на півночі Італії. Про це інформує BBC.

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Невідомо, куди б дістався італієць, якби на перешкоді йому не стала поліція у місті Фано. Правоохоронці зупинили чоловіка о 2:00 ночі і одразу оштрафували на 400 євро – за порушення комендантської години.

Я прийшов сюди пішки, я не користувався транспортом. Дорогою я зустрічав людей, які пропонували мені їжу та напої. Я в порядку, просто трохи втомився,

– розповів про свої враження від подорожі герой.

За чоловіком одразу приїхала дружина

Правоохоронці перевірили ім'я чоловіка у базі і виявилось, що дружина, через сварку з якою він пішов з дому, подала його у розшук. Жінці зателефонували і вона одразу приїхала у Фано. Наразі невідомо, як друга половинка відреагувала на штраф у 400 євро і чи не стало це причиною для нового з'ясування відносин.

У соцмережах люди виступили на підтримку героя і розкритикували дії правоохоронців. Користувачі мережі наголошують, що чоловіку замість штрафу потрібно було видати нову пару взуття.

Цікаво! В італійських ЗМІ героя прозвали "Форрест Гамп" – на честь героя Тома Хенкса у фільмі 1994 року. Форрест пробіг територією США тисячі миль.

Дивіться на карті, скільки вдалось подолати чоловіку: