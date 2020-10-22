Через епідемію коронавірусу в 2020 році в Італії не відбудуться одні з найпопулярніших різдвяних заходів – масштабні різдвяні ярмарки в альпійському регіоні Трентіно-Альто-Адідже. Річ у тім, що місцева влада скасувала їх через карантинні обмеження.

Скасування знаменитих різдвяних ярмарків у італійському Трентіно: що відомо

Про це повідомляє The Local. За даними ресурсу, нещодавно влада Трентіно заявила, що традиційні масштабні різдвяні ярмарки у 2020 році не відбудуться у звичайному режимі.

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Посилаються чиновники на нещодавній указ уряду Італії про надзвичайний стан. А він забороняє проведення фестивалів і ярмарків, оскільки вони є велелюдними заходами. А це може сприяти активному поширенню коронавірусу. Щоправда, документ не забороняє ринки й базари як такі.

Наше рішення щодо різдвяних ярмарків не було легким. Але це було необхідно, тому що небезпечне місто не може привабити туристів. Наразі пріоритетом є підтримка роботи шкіл і підприємств, і тому ми повинні відмовитися від усього, що не є необхідним,

– пояснив Франко Янезеллі, мер Тренто – головного міста провінції Трентіно.

Він також оголосив, що середнім школам доведеться проводити 30% занять онлайн, а бари повинні закриватися о 23:00.

Зауважимо, скасування популярних різдвяних ярмарків є важким ударом для туристичної індустрії регіону, адже вони приносять десятки мільйонів євро для місцевої економіки.

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Згідно з даними РНБО, станом на ранок 22 жовтня в Італії від початку пандемії на коронавірус захворіли 449 648 людей. Наразі на лікуванні перебувають 155 442 осіб. За увесь час одужали 257 374 жителів країни, натомість 36 832 пацієнти померли. Весною Італія була серед лідерів у світі як за кількістю випадків, так і за числом жертв.