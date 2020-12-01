В Італії надрукували книгу про події в Україні від час Голодомору. Історичний роман "Holodomor. Primavera in Ucraina" написав відомий політолог, історик та письменник Руджеро Д'Алессандро.

Це унікальне явище у світовій літературі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці посольства України в Італії.

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Історичний роман про Голодомор

Художній твір присвятили подіям в Україні у часи Голодомору. Його автором є відомий італійський політолог, історик, письменник, професор римського університету La Sapienza Руджеро Д'Алессандро.

Про що мовиться у книзі

У книзі мовиться про історію майора радянської армії Михайла Саломова. Його направляють в Україну для участі у заходах зі знищення місцевого населення.

Втім під впливом людських емоцій та вражений жорстокістю своїх керівників, Саломов припиняє виконувати злочинні накази й починає допомагати українцям пережити ці страшні часи.

Тепер італійці мають змогу дізнатися правду про Голодомор не лише з наукових досліджень, таких як "Голодомор в Україні. Забутий геноцид" Етторре Чінелли та "Великий голод" Енн Епплбаум, але й з історичного роману Д'Алессандро,

– зазначили у дописі.

Зазначимо! Вселенський патріарх Варфоломій відслужив панахиду за українцями, які загинули у часи Голодомору. Він прочитав проповідь та закликав не забувати минуле, аби жорстокість не повторювалася в історії людства.