В Італії надрукували історичний роман про Голодомор в Україні: деталі
В Італії надрукували книгу про події в Україні від час Голодомору. Історичний роман "Holodomor. Primavera in Ucraina" написав відомий політолог, історик та письменник Руджеро Д'Алессандро.
Це унікальне явище у світовій літературі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці посольства України в Італії.
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Історичний роман про Голодомор
Художній твір присвятили подіям в Україні у часи Голодомору. Його автором є відомий італійський політолог, історик, письменник, професор римського університету La Sapienza Руджеро Д'Алессандро.
Про що мовиться у книзі
У книзі мовиться про історію майора радянської армії Михайла Саломова. Його направляють в Україну для участі у заходах зі знищення місцевого населення.
Втім під впливом людських емоцій та вражений жорстокістю своїх керівників, Саломов припиняє виконувати злочинні накази й починає допомагати українцям пережити ці страшні часи.
Тепер італійці мають змогу дізнатися правду про Голодомор не лише з наукових досліджень, таких як "Голодомор в Україні. Забутий геноцид" Етторре Чінелли та "Великий голод" Енн Епплбаум, але й з історичного роману Д'Алессандро,
– зазначили у дописі.
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