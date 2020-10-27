У вечері 26 жовтня в Італії спалахнула нова хвиля протестів через посилення карантину. Масштабні акції відбулися у Мілані, Турині, Неаполі та Генуї та інших містах країни.

Поліція розганяла учасників акцій сльозогінним газом. Про це повідомило видання Ansa. Зверніть увагу Італія повернеться до жорсткого карантину: що заборонить уряд Що відбувалося у містах Італії У Мілані перед штаб-квартирою регіону Ломбардія протестувальники кидали пляшки та каміння. Поліція розганяла натовп сльозогінним газом. Окрім того, у місті також відбувся несанкціонований марш. Згодом місцеві ЗМІ повідомили про кількох затриманих.

перед штаб-квартирою регіону Ломбардія протестувальники кидали пляшки та каміння. Поліція розганяла натовп сльозогінним газом. Окрім того, у місті також відбувся несанкціонований марш. Згодом місцеві ЗМІ повідомили про кількох затриманих. У Турині під час протестів мітингувальники розгромили два магазини у центрі міста, а таксисти заблокували центральну площу Кастелло.

під час протестів мітингувальники розгромили два магазини у центрі міста, а таксисти заблокували центральну площу Кастелло. У Кремоні ресторатори побили посуд перед будівлею префектури, а потім залишили їх на землі, організувавши стихійне "кладовище посуду".

ресторатори побили посуд перед будівлею префектури, а потім залишили їх на землі, організувавши стихійне "кладовище посуду". У центрі Тревізо тисячі людей вийшли на протестний марш. Протести в Італії 26 жовтня / Фото Getty Images This is the Latina area of Italy tonight, the police stand with the uprising Italians against the socialist government and the Coronavirus lockdown rules which have devastated the country, the nation is in protest. pic.twitter.com/4fUAXxGxok — Steve Laws (@SteveLaws_) October 26, 2020 Protest against the government in Napoli Italy against Corona lockdown. Same happening all over Italy! pic.twitter.com/PzEmaJCNVQ — AC (@10Cinque) October 26, 2020 Що відомо про COVID-19 в Італії Від початку пандемії COVID-19 в Італії зафіксували 543 тисячі заражених.

Одужали – 269 тисяч людей, померли – понад 7 тисяч інфікованих.

Нові карантинні обмеження в Італії діятимуть з 26 жовтня по 24 листопада 2020 року. Вони охоплять усі сфери суспільного життя в країні.