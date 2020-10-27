В Італії тривають масштабні протести через карантин: люди громлять магазини – фото
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У вечері 26 жовтня в Італії спалахнула нова хвиля протестів через посилення карантину. Масштабні акції відбулися у Мілані, Турині, Неаполі та Генуї та інших містах країни.
Поліція розганяла учасників акцій сльозогінним газом. Про це повідомило видання Ansa.
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Що відбувалося у містах Італії
- У Мілані перед штаб-квартирою регіону Ломбардія протестувальники кидали пляшки та каміння. Поліція розганяла натовп сльозогінним газом. Окрім того, у місті також відбувся несанкціонований марш. Згодом місцеві ЗМІ повідомили про кількох затриманих.
- У Турині під час протестів мітингувальники розгромили два магазини у центрі міста, а таксисти заблокували центральну площу Кастелло.
- У Кремоні ресторатори побили посуд перед будівлею префектури, а потім залишили їх на землі, організувавши стихійне "кладовище посуду".
- У центрі Тревізо тисячі людей вийшли на протестний марш.
Протести в Італії 26 жовтня / Фото Getty Images
Що відомо про COVID-19 в Італії
- Від початку пандемії COVID-19 в Італії зафіксували 543 тисячі заражених.
- Одужали – 269 тисяч людей, померли – понад 7 тисяч інфікованих.
- Нові карантинні обмеження в Італії діятимуть з 26 жовтня по 24 листопада 2020 року. Вони охоплять усі сфери суспільного життя в країні.