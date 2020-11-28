В Італії вперше від часу зникнення виставили картину австрійського художника-модерніста Густава Клімта. Витвір мистецтва розшукували 22 роки.

Картину "Портрет жінки" виставили в галереї Річчі Одді в П'ячнезе. Через карантинні обмеження її можна буде переглянути онлайн. Про це повідомляє DPA-International.

До слова Картину Бенксі продали на аукціоні за шалені гроші: оголошена сума

Твір Клімта викрали з галереї у лютому 1997 року. У грудні 2019 року її знайшли у дворі тієї ж галереї. Її, загорнутою в пластик, виявили садівники за товстим шаром плюща та металевими дверима.

Що саме сталось з картиною після крадіжки і чи залишалась вона територію галереї – невідомо.



Картина Густава Клімта "Портрет жінки" / Фото AP

Що відомо про картину "Портрет жінки"