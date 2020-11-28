В Італії виставили картину, яку шукали понад 20 років
В Італії вперше від часу зникнення виставили картину австрійського художника-модерніста Густава Клімта. Витвір мистецтва розшукували 22 роки.
Картину "Портрет жінки" виставили в галереї Річчі Одді в П'ячнезе. Через карантинні обмеження її можна буде переглянути онлайн. Про це повідомляє DPA-International.
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Твір Клімта викрали з галереї у лютому 1997 року. У грудні 2019 року її знайшли у дворі тієї ж галереї. Її, загорнутою в пластик, виявили садівники за товстим шаром плюща та металевими дверима.
Що саме сталось з картиною після крадіжки і чи залишалась вона територію галереї – невідомо.
Картина Густава Клімта "Портрет жінки" / Фото AP
Що відомо про картину "Портрет жінки"
- Густав Клімт написав картину "Портрет жінки" в 1916 – 1918 роках.
- У 1925 році полотно купив колекціонер з П'яченци Джузеппе Річчі Одді.
- Аристократ передав свою колекцію місту і після його смерті витвори мистецтва виставили у галереї, яка отримала його ім'я.
- "Портрет жінки" був найціннішим експонатом галереї Річчі Одді.
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