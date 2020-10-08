Міланське видавництво Hoepli видало перший сучасний українсько-італійський словник. До нього увійшли 132 тисячі слів і значень. За різновидом цей словник є тлумачно-комбінаторним: там подані варіанти різних значень українських слів у перекладі італійською.

Унікальності словнику надає те, що це перша така праця, яка демонструє особливості нового правопису після реформи 2019 року, повідомляє "Радіо Свобода".

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Хто працював над словником

Авторкою та укладачкою словника стала Олена Пономарева. Вона з 2004 року викладає українську мову в університеті La Sapienza. Окрім того, Пономарева є мовною експерткою Департаменту європейських, американських та інтеркультурних студій вишу.

Над словником Пономарева працювала 7 років. Філологиня вже назвала вихід видання прецедентом для Італії: у країні переважно видають словники "найбільших" мов: англійської, французької, іспанської та німецької.

Це соромно, коли заходиш в італійську книгарню, і там нічого не було з україністики. Я прагнула заповнити цю прогалину в західній лексикографії,

– розповіла Пономарева.



Словник / Олена Пономарева

Хто цільова аудиторія словника

Видання призначене для студентів, перекладачів та усіх поціновувачів мови. У словнику зібрали літературну, розмовну лексику, екзотизми, жаргонізми, сленг, просторіччя та фольклорні вислови, а також науково-технічну, економічну, політичну і мистецьку термінологію.