В Італії триває національний карантин, послаблювати його не мають наміру навіть у новорічну ніч. Тож святкувати усім, найімовірніше, доведеться вдома.

Відповідну заяву зробив міністр із регіональних питань Франческо Бочча, спілкуючись з журналістами про ситуацію в країні, пише dpa international.

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У чиновника поцікавилися, чи варто очікувати послаблення карантинних обмежень 31 грудня. Він підкреслим, що італійцям варто залишатися у цей день вдома.

Чи будуть новорічні святкування? Ми святкуємо вдома,

– наголосив Бочча.

За словами міністра, наразі тривають дискусії щодо дозволу поїздок до родичів на свята. Проте мовиться про надання абсолютного пріоритету захисту системі охорони здоров'я.

За словами Бооча, потрібно продовжувати дотримуватися карантинних обмежень, зокрема – соціального дистанціювання. Це допоможе уникнути третьої хвилі коронавірусу.

"Багато у кого є рідні у іншому регіоні, але кожен з нас хоче, щоб у наших близьких було добре і щоб медичні працівники могли працювати якнайкраще", – підсумував він.