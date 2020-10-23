В апеляційному суді Мілана 23 жовтня закінчилося четверте судове засідання з розгляду апеляції щодо вироку нацгвардійцю Віталію Марківу. Наступне засідання відбудеться 3 листопада.

Засідання тривало 11 годин – з 10:00 до 21:00 за місцевим часом. Про це повідомляє Укрінформ. У суді виступала сторона захисту Марківа.

До речі До справи нацгвардійця Марківа долучили переклад, який доводить його невинуватість

На засідання суду приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами рішення щодо апеляції Марківа можуть винести на початку листопада.

Ми сьогодні представили цілу купу доказів, сформували системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність обвинувачення,

– наголосив Аваков.

За словами міністра, Україна очікує на позитивне рішення щодо апеляції Марківа.

Що відомо про справу Марківа