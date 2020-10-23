В Італії закінчилось четверте судове засідання щодо апеляції Марківа: деталі
В апеляційному суді Мілана 23 жовтня закінчилося четверте судове засідання з розгляду апеляції щодо вироку нацгвардійцю Віталію Марківу. Наступне засідання відбудеться 3 листопада.
Засідання тривало 11 годин – з 10:00 до 21:00 за місцевим часом. Про це повідомляє Укрінформ. У суді виступала сторона захисту Марківа.
На засідання суду приїхав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За його словами рішення щодо апеляції Марківа можуть винести на початку листопада.
Ми сьогодні представили цілу купу доказів, сформували системні, розкладені по фактах групи доказів, які підтверджують абсурдність обвинувачення,
– наголосив Аваков.
За словами міністра, Україна очікує на позитивне рішення щодо апеляції Марківа.
Що відомо про справу Марківа
- Нацгвардійця затримали в Італії у 2017 році.
- Марківа звинуватили у нібито причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та його перекладача росіянина Андрія Миронова у травні 2014 року поблизу Слов’янська на Донбасі.
- У липні 2019 року італійський суд засудив українця до 24 років позбавлення волі.
- Проте Марків подав на апеляцію.