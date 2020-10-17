В Італії у місті Бра жінка протягом кількох місяців додавала в каву колеги заспокійливі. Таким чином працівниця сподівалась, що робота колеги буде неефективною.

З чого все почалось

У жовтні 2017 року Аліса Бордон помітила, що її колега Маріанждела Черрато часто купувала каву, пригощаючи всіх колег. Про це повідомляє The Guardian.

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Переважно Бордон робила один ковток, проте одного разу випила все поспіхом. Після цього жінка втратила свідомість, її забрали до лікарні. Тоді медики підозрювали інсульт.

Повернувшись на роботу жінка випила ще кілька чашок капучино, які купувала Черрато. Після цього Бордон відчула такі ж симптоми. Дійшло до того, що вона врізалась на авто у стіну.

Чому жінка запідозрила колегу

Після цього у Бордон з'явились підозри про отруєння. Однак жінка зауважила, що їй стало легше саме тоді, коли Черрато взяла декілька вихідних.

Я подумала, що можливо є звʼязок між кавою і станом мого здоровʼя. Невролог порадив мені не пити каву протягом місяця, і я так і зробила,

— розповідала постраждала.

Через декілька місяців Черрато знову пригостила Бордон капучино. Цього разу жінка випила половину, а решту напою віднесла на аналіз. Результати дослідження показали, що кількість транквілізатора в каві у 10 разів перевищувала показник норми.

Яке покарання отримала Черрато

Колегу, що підсипала заспокійливі в каву, затримала поліція. Її спіймали "на гарячому". У жовтні 2020 року жінку засудили до 4 років ув'язнення.

Під час розгляду справи Черрато зізналася, що таким чином хотіла усунути Бордо з роботи, адже сподівалась уникнути скорочення.