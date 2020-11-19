Голова Чернівецької облради Мунтян захворів на COVID-19: його стан важкий
Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19. Він перебуває у обласній клінічній лікарні з двобічною пневмонією.
Політика госпіталізували у суботу, 14 листопада, про це повідомили на сайті Чернівецької облради.
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16 листопада Мунтяна перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні. Наступного дня його стан погіршився.
За словами лікарки-пульмонологині Тетяни Цинтаро, ураження легень політика складає 50%. Стан пацієнта – стабільно важкий, він перебуває на кисневій підтримці
Коронавірус в українських політиків
- Напередодні на COVID-19 захворіли мер Кропивницького Андрій Райкович та мер Кременчука Віталій Малецький.
- Інфікувався коронавірусом і новий очільник Чорноморська на Одещині – Василь Гуляєв.
- Продовжують лікуватися від коронавірусу й президент Володимир Зеленський. Раніше перехворіла його дружина Олена.
- COVID-19 також підхопив голова Офісу Президента Андрій Єрмак та спікер парламенту Дмитро Разумков.
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