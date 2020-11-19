Голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян отримав позитивний тест на коронавірус COVID-19. Він перебуває у обласній клінічній лікарні з двобічною пневмонією.

Політика госпіталізували у суботу, 14 листопада, про це повідомили на сайті Чернівецької облради.

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16 листопада Мунтяна перевели у відділення реанімації та інтенсивної терапії Чернівецької обласної клінічної лікарні. Наступного дня його стан погіршився.

За словами лікарки-пульмонологині Тетяни Цинтаро, ураження легень політика складає 50%. Стан пацієнта – стабільно важкий, він перебуває на кисневій підтримці

Довідка. Мунятн очолив Чернівецьку обласну раду у грудні 2015 року. 29 лютого 2020 року його тимчасово відсторонили від посади.

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