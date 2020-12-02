На Івано-Франківщині врятували колонію рідкісних кажанів: відео
Галицький національний природний парк, що на Івано-Франківщині, прийняв на реабілітацію колонію рудих вечірниць. Червонокнижних тварин знайшли будівельники на даху однієї з багатоповерхівок.
Кажанів доставили до Центру реабілітації диких тварин, що на території парку. Про це у фейсбуці повідомив заступник директора Галицького НПП Володимир Бучко.
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У колонії було 250 кажанів, однак 25 з них загинули від переохолодження.
Виїхав миттєво, адже не можна було гаяти ні хвилини – під загрозою загибелі була ціла колонія занесених до Червоної книги України рудих вечірниць,
– розповів Бучко.
Дивіться відео порятунку червонокнижних кажанів:
Що відомо про вечірницю рудуВечірниця руда – це вид кажанів роду Вечірниця з родини Лиликові, один із трьох видів вечірниць в українській фауні. Кажани цього роду довжиною сягають до 8 сантиметрів, розмах крил становить 35 сантиметрів. Це робить їх одним з найбільших кажанів Західної та Центральної Європи. У 2009 році вечірницю руду внесли до Червоної книги України.
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