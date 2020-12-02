Галицький національний природний парк, що на Івано-Франківщині, прийняв на реабілітацію колонію рудих вечірниць. Червонокнижних тварин знайшли будівельники на даху однієї з багатоповерхівок.

Кажанів доставили до Центру реабілітації диких тварин, що на території парку. Про це у фейсбуці повідомив заступник директора Галицького НПП Володимир Бучко.

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У колонії було 250 кажанів, однак 25 з них загинули від переохолодження.

Виїхав миттєво, адже не можна було гаяти ні хвилини – під загрозою загибелі була ціла колонія занесених до Червоної книги України рудих вечірниць,

– розповів Бучко.

Дивіться відео порятунку червонокнижних кажанів: