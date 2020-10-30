В Івано-Франківську проти ночі 30 жовтня сталася надзвичайна ситуація: хтось перекрив засувки на розподільному газопроводі, внаслідок цього без газу залишилися 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальних установи.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у фейсбуці повідомив, що 29 жовтня о 22:30 у місті сталася надзвичайна подія – масове аварійне відключення будинків від газопостачання. Причому причетними до цього можуть бути "невідомі особи".

Читайте також Струмінь збив із ніг і протягнув трубою: з’явились подробиці загибелі комунальника у Києві

За словами Марцінківа, від ВАТ" Івано-Франківськгаз" надійшло повідомлення про аварійне відключення споживачів від постачання газу: "Ймовірно, невідомими особами було перекрито засувки на розподільному газопроводі".

Мешканці вулиць Коновальця, Довженка, Мазепи, Дудаєва, Сочинського, Василишина, Шевченка, Дорошенка, Чорновола та села Крихівці залишилися без газу. Мовиться про:

558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальних установи (обласна дитяча лікарня, міська клінічна та кардіодиспансер).

Ба більше, через зниження тиску в системі газопроводів довелося зупинити роботу 5 котелень, які забезпечували теплопостачання житлових будинків і лікарень.

Надзвичайники та аварійні бригади "Івано-Франківськгазу" намагаються подолати наслідки інциденту.

Зауважимо, у коментарях до допису мера користувачі пишуть, що описані події скидаються на диверсію.

Нагадаємо В Івано-Франківську критична ситуація: усі місця для хворих на COVID-19 заповнені