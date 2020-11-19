Передумали: в Івано-Франківську вирішили дотримуватись карантину вихідного дня
В Івано-Франківську не скасовуватимуть карантин вихідного дня. Запроваджені урядом обмеження діятимуть у найближчі вихідні – 21 та 22 листопада. Водночас мер запевнив, що ситуація з COVID-19 в місті стабілізується.
Місто вирішило все ж дотримуватись обмежень, адже уряд не зважає на рішення органів місцевої влади. Так пояснив позицію мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс".
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"Уряд трактує їх (рішення місцевої влади – 24 канал) по-своєму, тому, на жаль, субота і неділя – це буде карантин вихідного дня", – зауважив Марцінків.
Чому Івано-Франківськ виступав проти обмежень
Мер міста пояснив, що карантин вихідного дня не може розірвати ланцюг передачі COVID-19, в чому так переконувало МОЗ. Саме тому після рішення уряду про впровадження цих обмежень влада міста виступала із жорсткою критикою. Вона намагалась обійти карантин вихідного дня, а тому оголосила до кінця листопада суботу та неділю робочими днями.
Попри таке рішення, правоохоронці все одно штрафували власників закладів, які працювали у вихідні. Це створило ще більше проблем для підприємців, адже вони змушені були заплатити велику суму грошей за порушення.
► Яка ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську
Марцінків запевнив, що ситуація в Івано-Франківську стабілізується. У міських лікарнях перебуває 520 – 540 хворих, а пацієнтів, у яких незначні симптоми, госпіталізують у пологовий будинок та дитячу лікарню.
Загалом в області з початку пандемії захворіла 30 091 особа. З них понад 12 тисяч уже одужали, а понад пів тисячі – померли.
Карантин вихідного дня: коротко
- Уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Обмеження діють з 00:00 суботи до 00:00 понеділка. Рішення дійсне з 14 по 30 листопада.
- Деякі міста почали жорстко критикувати владу за такі дії. Вони пояснили, що це завдасть великих збитків бізнесу.
- Водночас рішення уряду спровокувало протести підприємців, які також переконують, що обмеження є суттєвим ударом по їхніх заробітках.
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