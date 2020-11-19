В Івано-Франківську не скасовуватимуть карантин вихідного дня. Запроваджені урядом обмеження діятимуть у найближчі вихідні – 21 та 22 листопада. Водночас мер запевнив, що ситуація з COVID-19 в місті стабілізується.

Місто вирішило все ж дотримуватись обмежень, адже уряд не зважає на рішення органів місцевої влади. Так пояснив позицію мер Івано-Франківська Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс".

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"Уряд трактує їх (рішення місцевої влади – 24 канал) по-своєму, тому, на жаль, субота і неділя – це буде карантин вихідного дня", – зауважив Марцінків.

Чому Івано-Франківськ виступав проти обмежень

Мер міста пояснив, що карантин вихідного дня не може розірвати ланцюг передачі COVID-19, в чому так переконувало МОЗ. Саме тому після рішення уряду про впровадження цих обмежень влада міста виступала із жорсткою критикою. Вона намагалась обійти карантин вихідного дня, а тому оголосила до кінця листопада суботу та неділю робочими днями.

Попри таке рішення, правоохоронці все одно штрафували власників закладів, які працювали у вихідні. Це створило ще більше проблем для підприємців, адже вони змушені були заплатити велику суму грошей за порушення.

До теми. Варто додати, що до такого способу вдалися й у Львові. Там мерія також скасувала вихідні, однак поліцейські продовжували штрафувати. Однак мер Андрій Садовий заявив, що не здаватиметься і хоче переглянути рішення.

► Яка ситуація з COVID-19 в Івано-Франківську

Марцінків запевнив, що ситуація в Івано-Франківську стабілізується. У міських лікарнях перебуває 520 – 540 хворих, а пацієнтів, у яких незначні симптоми, госпіталізують у пологовий будинок та дитячу лікарню.

Загалом в області з початку пандемії захворіла 30 091 особа. З них понад 12 тисяч уже одужали, а понад пів тисячі – померли.

Карантин вихідного дня: коротко

Уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня.

Деякі міста почали жорстко критикувати владу за такі дії. Вони пояснили, що це завдасть великих збитків бізнесу.

Водночас рішення уряду спровокувало протести підприємців, які також переконують, що обмеження є суттєвим ударом по їхніх заробітках.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу