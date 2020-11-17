Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків доручив організувати в місті різдвяний ярмарок. Таким чином він хоче підтримати місцевих підприємців.

Захід мер Івано-Франківська хоче організувати з дотриманням всіх карантинних вимог. Про це він повідомив на оперативній нараді, що транслювалась на фейсбук-сторінці Марцінківа.

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Різдвяний ярмарок в Івано-Франківську мусить бути. Безпечний, але святковий. Дав вказівку опрацювати механізми, як законно провести такий захід. Я переконаний, що це потрібно,

– зауважив мер міста.

За словами Марцінківа, "місцевим підприємцям зараз несолодко". Відтак, він вважає, що людям треба давати можливість "заробити якусь копійку, щоб прогодувати сім’ї".

Водночас мер Івано-Франківська запевнив, що ярмарок проведуть з дотриманням усіх норм і обмежень, аби це було максимально безпечно.

Яка ситуація з коронавірусом на Прикарпатті

За попередню добу, 16 листопада, у регіоні виявили 532 нових випадки інфікування COVID-19.

Загалом в Івано-Франківській області на коронавірус вже захворіли 28 972 людей, з них одужали – 12 145, а померли від інфекційних ускладнень – 529 осіб.

Івано-Франківськ і карантин вихідного дня

Влада міста раніше виступала із жорсткою критикою карантину вихідного дня, введеного в дію Кабміном. Так, аби обійти його обмеження, мерія Івано-Франківська оголосила до кінця листопада суботу та неділю робочими днями.

Більше про карантин вихідного дня і його доцільність читайте за посиланням.

Як від новорічних святкувань відмовляються у світі

Натомість світ під час пандемії відмовляється від масштабних святкувань з нагоди Нового року та Різдва. Так, приміром, у Варшаві за понад 2 місяці до свята скасували традиційний новорічний концерт.

У Франції наразі теж думають про скасування усіх масових урочистостей.

У Києві традиційні святкові заходи теж обмежать. Замість концертів на Софіївській площі звучатиме фонова музика, а глінтвейн та їжу продаватимуть з яток на виніс. Киян і гостей столиці пускатимуть на площу партіями по 100 осіб, щоб уникнути скупчень.