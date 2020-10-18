В Івано-Франківську відкрили виставку "Блокпост пам'яті". Там показали документи, записники, фотографії солдатів з рідними, фрагменти боєприпасів і багато іншого. Всі ці речі тепер нагадують про героїв, які до останнього боронили Україну.

Ці речі збирали волонтери при пошуку і транспортуванні тіл загиблих з окупованих територій. Болючі спогади вирішили зберегти і показати світові, деталі – у матеріалі 24 каналу.

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Виставка складається з 2 частин:

у першій – речі, які були поряд з загиблими, коли тіла знаходили волонтери;

у другій – портрети загиблих хлопців.



На виставці лише справжні речі, які знайшли на війні / Фото скриншот з відео

В експозиції приблизно 500 експонатів і 40 персональних вітрин бійців. Всі вони допомагають уявити, в яких умовах воювали українські бійці.

Там є калюжа розплавленого і знов застиглого металу. Шолом та елементи набоїв, які заплавлені в алюміній, що витік зі згорілої БМП 30-ї механізованої бригади. Там навічно заплавлено прах механіка водія БМП.

Телефони, з яких востаннє дзвонили рідним

Серед експонатів є скринька з телефонами, з яких загиблі востаннє дзвонили близьким людям.

Це найстрашніша вітрина, яка є на виставці. Ми її завжди показуємо маленьким дітям. Ці телефони ми зібрали в Іловайську,

– сказав організатор виставки Павло Нетьосов.



Справжні телефони загиблих військових / Фото скриншот з відео

Телефони різні: спалені, розбиті з осколками. "Ми завжди просимо дітей порахувати ці телефони. Їх 14 – от 14 життів, ви собі просто уявіть, в одній маленькій дерев'яній коробочці з-під гранат", – зауважив Нетьосов.

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Виставка мандрує містами

Виставку возили у різні міста України ще з 2016 року. Подивитися на неї приходить чимало відвідувачів. Серед них – багато побратимів полеглих.



Виставку привозять у різні міста / Фото скриншот з відео

"Треба людям казати, що війна йде, треба бути готовим до захисту держави. Вони є якраз мотиватором для тих, хто воює. Щоб їхні смерті не були в жодному випадку марними. Якщо вони загинули, то Україна повинна перемогти в цій війні", – запевнив відвідувач виставки Андрій Стемпіцький.

В Івано-Франківську виставка буде до березня 2021 року.