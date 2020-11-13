Виконавчий комітет Івано-Франківської міськради вирішив до кінця листопада зробити суботу та неділю робочими днями. Це стосується закладів харчування, торгово-розважальних центрів, сфери торгівлі, побутового обслуговування, а також спортзалів та басейнів. Таким чином, карантину вихідного дня у місті не дотримуватимуться.

Івано-Франківська влада звернулась до уряду

Усі заклади, проте, мають дотримуватись протиепідеміологічних заходів. Про це мовиться у рішенні виконавчого комітету, який засідав 13 листопада.

До теми У Львові не буде карантину вихідного дня: мерія скасувала вихідні

На цьому в Івано-Франківській міськраді не зупинились. Мерія звернулась до Кабміну з вимогою скасувати рішення про карантин вихідного дня, як антиконституційне. Івано-Франківськ також вимагає від уряду відшкодувати збитки малому та середньому бізнесу.

Зверніть увагу! Мер міста Руслан Марцінків звернувся до правоохоронців з проханням не штрафувати підприємців. Міський голова наголосив, що перед ухваленням такого рішення урядовцям слід було радитись з місцевою владою.

Реакція МОЗ на рішення Львова та Івано-Франківська

Зазначимо, що раніше очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що у постанові мовиться не про "вихідні дні", а про період часу з опівночі суботи до опівночі понеділка. Отож схожі кроки місцевої влади не звільняють від виконання постанови.

Які міста не збираються виконувати рішення уряду про карантин вихідного дня – читайте тут.