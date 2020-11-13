Вслід за Львовом: в Івано-Франківську вирішили зробити суботу та неділю робочими
Виконавчий комітет Івано-Франківської міськради вирішив до кінця листопада зробити суботу та неділю робочими днями. Це стосується закладів харчування, торгово-розважальних центрів, сфери торгівлі, побутового обслуговування, а також спортзалів та басейнів. Таким чином, карантину вихідного дня у місті не дотримуватимуться.
Івано-Франківська влада звернулась до уряду
Усі заклади, проте, мають дотримуватись протиепідеміологічних заходів. Про це мовиться у рішенні виконавчого комітету, який засідав 13 листопада.
До теми У Львові не буде карантину вихідного дня: мерія скасувала вихідні
На цьому в Івано-Франківській міськраді не зупинились. Мерія звернулась до Кабміну з вимогою скасувати рішення про карантин вихідного дня, як антиконституційне. Івано-Франківськ також вимагає від уряду відшкодувати збитки малому та середньому бізнесу.
Реакція МОЗ на рішення Львова та Івано-Франківська
Зазначимо, що раніше очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що у постанові мовиться не про "вихідні дні", а про період часу з опівночі суботи до опівночі понеділка. Отож схожі кроки місцевої влади не звільняють від виконання постанови.
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