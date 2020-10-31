На Одещині, в місті Ізмаїл нетверезий водій з'їхав з дороги у дерево. У результаті аварії загинули двоє людей, ще двоє – постраждали. Натомість у винуватця ДТП лише подряпини.

Аварія трапилася приблизно о п’ятій ранку 31 жовтня на проспекті Миру в Ізмаїлі, повідомляє поліція Одеської області.

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30-річний місцевий житель не впорався з керуванням Citroen та в’їхав прямо в дерево.

У результаті удару двоє його пасажирів – 19-річний та 30-річний чоловіки – загинули миттєво. Крім того, 25-річну жінку та 34-річного чоловіка, які теж були в автівці, з травмами госпіталізували.

Сам водій отримав лише легкі подряпини. У лікарні чоловіка перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що він був нетверезий.

Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР та затримання винуватця аварії.

Зверніть увагу! Раніше біля метро "Мінська" у Києві Porsche з'їхав з проїзної частини й врізався у стовп. За кермом автівки був п’яний чоловік. У результаті постраждав пішохід.



В Ізмаїлі п'яний водій спричинив смертельну ДТП / Фото Нацполіції

Аварія з жертвами та постраждалими в Ізмаїлі: дивіться карту