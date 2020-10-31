В Ізмаїлі п'яний водій влетів у дерево: двоє його пасажирів загинули – фото
На Одещині, в місті Ізмаїл нетверезий водій з'їхав з дороги у дерево. У результаті аварії загинули двоє людей, ще двоє – постраждали. Натомість у винуватця ДТП лише подряпини.
Аварія трапилася приблизно о п’ятій ранку 31 жовтня на проспекті Миру в Ізмаїлі, повідомляє поліція Одеської області.
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30-річний місцевий житель не впорався з керуванням Citroen та в’їхав прямо в дерево.
У результаті удару двоє його пасажирів – 19-річний та 30-річний чоловіки – загинули миттєво. Крім того, 25-річну жінку та 34-річного чоловіка, які теж були в автівці, з травмами госпіталізували.
Сам водій отримав лише легкі подряпини. У лікарні чоловіка перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що він був нетверезий.
Наразі правоохоронці вирішують питання про внесення відомостей до ЄРДР та затримання винуватця аварії.
В Ізмаїлі п'яний водій спричинив смертельну ДТП / Фото Нацполіції
Аварія з жертвами та постраждалими в Ізмаїлі: дивіться карту
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