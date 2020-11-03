Це диво: в Ізмірі врятували дитину, яка провела під уламками 91 годину – щемливі фото
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У турецькому місті Ізмір 3 листопада врятували 4-річну дівчинку на ім'я Айла. Після землетрусу 30 жовтня вона провела під уламками будівлі 91 годину.
Рятувальні операції в Ізмірі тривають. Про це у твіттері повідомив представник пресслужби президента Туреччини Фахреттін Алтун.
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Ми разом стаємо свідками див. Сьогодні наші серця зігріли добрі новини, нашу 4-річну доньку Айлу врятували через 91 годину. Наші рятувальники з великою вірою творять історію,
– мовиться у повідомленні.
Дивіться фото порятунку 4-річної Айли / Фото Getty Images:
Що відомо про порятунок дітей в Ізмірі
- Через 65 годин після землетрусу рятувальники витягнули з-під завалів 3-річну Еліф.
- Через 58 годин після трагедії з-під завалів врятували 14-річну Іділь. Під час землетрусу вона втратила сестру, якій було лише 8 років. Маму, брата та ще одну сестру Іділь врятували невдовзі після трагедії – 31 жовтня.
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Землетрус у Туреччині: деталі
- 30 жовтня в Егейському морі поблизу берегів Туреччини стався потужний землетрус. Він забрав життя щонайменше 102 людей.
- Станом на 3 листопада відомо про понад 1000 постраждалих. Деякі люди ще можуть перебувати під уламками.
- Загалом лише в самому Ізмірі обвалилися 17 будинків.
- Землетрус спровокував цунамі, від якого постраждали турецькі міста Сеферіхісар і Ізмір.
- Сильні поштовхи відчули також у Греції. На острові Самос загинули щонайменше 4 людей.
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