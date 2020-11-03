У турецькому місті Ізмір 3 листопада врятували 4-річну дівчинку на ім'я Айла. Після землетрусу 30 жовтня вона провела під уламками будівлі 91 годину.

Рятувальні операції в Ізмірі тривають. Про це у твіттері повідомив представник пресслужби президента Туреччини Фахреттін Алтун.

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Ми разом стаємо свідками див. Сьогодні наші серця зігріли добрі новини, нашу 4-річну доньку Айлу врятували через 91 годину. Наші рятувальники з великою вірою творять історію,

– мовиться у повідомленні.

Дивіться фото порятунку 4-річної Айли / Фото Getty Images:

Що відомо про порятунок дітей в Ізмірі

Через 65 годин після землетрусу рятувальники витягнули з-під завалів 3-річну Еліф.

Через 58 годин після трагедії з-під завалів врятували 14-річну Іділь. Під час землетрусу вона втратила сестру, якій було лише 8 років. Маму, брата та ще одну сестру Іділь врятували невдовзі після трагедії – 31 жовтня.

Дитину врятували через 65 годин після землетрусу: дивіться відео

Şükürler olsun, 3 yaşındaki Elifimiz tam 65 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.

AFAD’ımızın koordinasyonunda deprem alanında olağanüstü bir gayretle çalışan tüm ekiplerimize minnettarız. pic.twitter.com/ClVfgA3xks — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 2, 2020

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