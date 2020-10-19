Ізраїль і Бахрейн у неділю, 18 жовтня, офіційно уклали вісім угод – про мир, дружбу, встановлення дипломатичних відносин та економічну співпрацю. Урочиста церемонія відбулася у столиці Бахрейну Манамі.

Ізраїль та Бахрейн уклали мирну угоду

Ізраїль та Бахрейн підписали вісім двосторонніх угод, серед яких і "спільне комюніке про встановлення дипломатичних, мирних і дружніх відносин". Про це розповіли у виданні Times of Israel.

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У документі країни пообіцяли не вчиняти ворожих дій одна до одної, а ще й спільно виступати проти ворожих дій третіх країн.

Важливий нюанс угоди: країни погодилися й далі докладати зусиль для досягнення "справедливого, всеосяжного і міцного врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту".

У інших угодах мовилося про співпрацю в різних галузях – цивільній авіації, зв'язку, сільському господарстві й технологіях.



Країни домовилися про встановлення дипломатичних, мирних і дружніх відносин / Фото Times of Israel

Коментарі підписантів

Глава МЗС Бахрейну Абдуллатіф бін Рашид аль-Заяні висловив сподівання на плідну співпрацю і мир в регіоні, а саму угоду назвав "історичним кроком".

Радник глави ізраїльського уряду з нацбезпеки Мейр Бен-Шаббат привітав угоду і заявив: "Ми почали цей день як друзі й завершуємо його як члени сім'ї".



У Манамі підписали мирну угоду між Бахрейном та Ізраїлем / Фото Times of Israel

До слова, цього ж дня, 18 жовтня, рейс 973 авіакомпанії El Al приземлився в Манамі після вильоту з аеропорту Бен-Гуріон. Він став першим в історії прямим пасажирським рейсом з Ізраїля в королівство Бахрейн.

Бахрейн – четверта арабська країна, яка уклала мирну угоду з Ізраїлем. У 1979 році це зробив Єгипет, в 1994 – Йорданія. А у вересні 2020 за посередництва США на угоду пішли й Об'єднані Арабські Емірати.