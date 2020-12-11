Ізраїль домовився про відновлення дипломатичних відносин з Марокко. Це вже 4 арабська країна, з якою Ізраїль іде на покращення відносин у 2020 році. Як і в попередніх випадках, до угоди відчутно доклалися США, які зробили серйозний крок на підтримку Марокко.

Про домовленість щодо встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем і Марокко у своєму твіттері повідомив президент США Дональд Трамп.

Цікаво Ізраїль і США посилюють координацію: очікують на ракетні удари Ірану

Черговий історичний прорив. Двоє наших великих друзів – Ізраїль і Марокко – домовилися про повноцінні дипломатичні відносини. Це величезне досягнення для миру на Близькому Сході,

– заявив Дональд Трамп.

Як США вплинули на цей процес

Майже одночасно з цим повідомленням американський президент оголосив й іншу новину – історичну для Марокко.

"Сьогодні я підписав декларацію про визнання суверенітету Марокко над Західною Сахарою. Серйозна, переконлива й реалістична пропозиція Марокко про автономію – єдина основа для справедливого й довгострокового вирішення для стійкого миру та процвітання", – оголосив Трамп.

Публічно він про це не сказав, але ці дві події, які трапилися практично синхронно, вказують на очевидний зв'язок між ними.

Якщо говорити простою мовою, то США домовилися, аби Марокко пішло на мир з Ізраїлем в обмін на те, що самі Штати визнають суверенітет держави над спірною територією.

Що відомо про Західну Сахару?

Це спірна територія на півдні Марокко. Нині на частині цієї території існує невизнана "Сахарська Арабська Демократична Республіка".



З 1975 до 1991 роки тривала громадянська війна за незалежність Західної Сахари. Нині це чи не найбільш спірна територія в усьому світі.



Наприклад, ЄС заявив, що Західна Сахара не є частиною Марокко. Зі свого боку ООН теж не визнає суверенітету держави над цією територію, але й не визнає САДР.

З якими арабськими державами Ізраїль раніше домовився про мир:

ОАЕ,

Бахрейн,

Судан.

З Арабськими Еміратами Ізраїль вже навіть підписав безвіз, з Бахрейном домовилися спільно боротися з ворожими діями третіх країн, а з Суданом узгодили припинення воєнного стану між державами.