Ізраїль отримав першу партію вакцини від коронавірусу
Ізраїль зранку 9 грудня отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ліки вже передали на зберігання у сховище ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva. Першим вакцинуватись зголосився прем'єр-міністр.
Ізраїль отримав вакцину від COVID-19
Водночас наразі точна дата вакцинації населення невідома. Про це повідомляє The Jerusalem Post.
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Рейс DHL з Брюсселя перевіз понад 100 тисяч доз нещодавно створеної вакцини і приземлився в аеропорту Бен-Гуріона в Тель-Авіві близько 9 ранку,
– мовиться у повідомленні.
Відповідальність за збереження вакцин у достатній кількості до проведення масової вакцинації населення нестиме компанія Teva. Зауважимо, препарат слід зберігати при температурі -60...-80 градусів. Використати вакцину необхідно впродовж декількох хвилин, після того, як їх витягнуть з морозильної камери.
Першим вакцинують міністра
Першими планують вакцинувати медиків, а після них – жителів та працівників будинків для людей похилого віку, а також інших людей, які перебувають у групі ризику.
Втім прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий стати першою людиною, яка прийме дозу вакцини.
Для мене важливо те, що ізраїльтян вакцинують. Я вірю у вакцини. Я маю намір бути першим в Ізраїлі, кому зроблять щеплення,
– сказав Нетаньяху.
Очікують, що ще один літак із 500 тисячами доз вакцини прибуде до Ізраїлю "найближчими днями", ще мільйон – з 14 грудня.
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