Ізраїль зранку 9 грудня отримав першу партію вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Ліки вже передали на зберігання у сховище ізраїльської фармацевтичної кампанії Teva. Першим вакцинуватись зголосився прем'єр-міністр.

Ізраїль отримав вакцину від COVID-19

Водночас наразі точна дата вакцинації населення невідома. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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Рейс DHL з Брюсселя перевіз понад 100 тисяч доз нещодавно створеної вакцини і приземлився в аеропорту Бен-Гуріона в Тель-Авіві близько 9 ранку,

– мовиться у повідомленні.

Відповідальність за збереження вакцин у достатній кількості до проведення масової вакцинації населення нестиме компанія Teva. Зауважимо, препарат слід зберігати при температурі -60...-80 градусів. Використати вакцину необхідно впродовж декількох хвилин, після того, як їх витягнуть з морозильної камери.

Першим вакцинують міністра

Першими планують вакцинувати медиків, а після них – жителів та працівників будинків для людей похилого віку, а також інших людей, які перебувають у групі ризику.

Втім прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що готовий стати першою людиною, яка прийме дозу вакцини.

Для мене важливо те, що ізраїльтян вакцинують. Я вірю у вакцини. Я маю намір бути першим в Ізраїлі, кому зроблять щеплення,

– сказав Нетаньяху.

Очікують, що ще один літак із 500 тисячами доз вакцини прибуде до Ізраїлю "найближчими днями", ще мільйон – з 14 грудня.