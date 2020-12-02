Армії Ізраїлю та США посилюють координацію через ймовірну агресію зі сторони Ірану після вбивства ядерника Мохсена Фахрізаде. Очікується, що іранська сторона може помститися, завдавши ракетних ударів.

Ізраїльська та американська армії посилюють координацію у сфері раннього виявлення ракетних запусків. Про це повідомляє Haaretz з посиланням на власні джерела.

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В Ізраїлі очікують, що вже у грудні 2020 року Іран може відповісти на вбивство ядерника Мохсена Фахрізаде, завдавши ударів по їхніх військових об'єктах у регіоні.

Видання пише, що вище керівництво Армії оборони Ізраїлю зустрілося з колегами з Центрального командування Сполучених Штатів. Сторони обговорили зміцнення зв'язків між збройними силами обох країн.

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