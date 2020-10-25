Ізраїль та Судан домовилися скасувати воєнний стан між країнами
США продовжують політику сприяння замиренню Ізраїля з арабськими та мусульманськими країнами. Черговим кроком стало посередництво у досягненні домовленості про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Суданом.
Ізраїль і Судан домовилися про нормалізацію відносин
Після нормалізації відносин Судану та Ізраїля американський президент Дональд Трамп анонсував таку ж угоду між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Про це написали у DW.
Нагадаємо "Як члени сім'ї": Ізраїль і Бахрейн офіційно уклали угоду про мир
- Наразі ж Ізраїль і Судан "погодилися скасувати воєнний стан між двома народами".
Домовленості вдалося досягти 23 жовтня під час телефонних перемовин за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і представників перехідного уряду Судану.
Чому Судан пішов назустріч Ізраїлю
- США натякнули, що можуть виключити Судан із терористичного списку.
- Трамп вже навіть поінформував Конгрес, що Судан слід прибрати зі списку держав, які спонсорують тероризм.
Що треба знати про ситуацію в Судані
- У квітні 2019 року в країні відбулися масштабні протести, президента Омара аль-Башира скинули.
- У країні на 3 роки встановили владу перехідного уряду.
Як сприйняли домовленість Судану з Ізраїлем у Палестині
- Палестинці вважають, що будь-які угоди арабських країн з Ізраїлем суперечать позиції Ліги арабських держав: такі угоди можливі тільки після розв'язання ізраїльсько-палестинського конфлікту.
- Одначе у жовтні Ізраїль офіційно встановив дипломатичні відносини з Бахрейном, а місяцем раніше – з ОАЕ. Єгипет і Йорданія замирилися з Ізраїлем ще у ХХ столітті.