США продовжують політику сприяння замиренню Ізраїля з арабськими та мусульманськими країнами. Черговим кроком стало посередництво у досягненні домовленості про нормалізацію відносин між Ізраїлем та Суданом.

Ізраїль і Судан домовилися про нормалізацію відносин

Після нормалізації відносин Судану та Ізраїля американський президент Дональд Трамп анонсував таку ж угоду між Ізраїлем і Саудівською Аравією. Про це написали у DW.

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Наразі ж Ізраїль і Судан "погодилися скасувати воєнний стан між двома народами".

Домовленості вдалося досягти 23 жовтня під час телефонних перемовин за участі президента США Дональда Трампа, прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і представників перехідного уряду Судану.

Чому Судан пішов назустріч Ізраїлю

США натякнули, що можуть виключити Судан із терористичного списку.

Трамп вже навіть поінформував Конгрес, що Судан слід прибрати зі списку держав, які спонсорують тероризм.

Що треба знати про ситуацію в Судані

У квітні 2019 року в країні відбулися масштабні протести, президента Омара аль-Башира скинули.

У країні на 3 роки встановили ​​владу перехідного уряду.

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