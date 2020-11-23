Суть поїздки у її історичності, бо вперше два лідера країн, які не визнають одна одну, зустрілися б віч-на-віч. Окрім потенційного "замирення", вони обговорили ситуацію з Іраном.

Світові ЗМІ з посиланням на ізраїльскі кажуть, що голова уряду Беньямін Нетаньяху таємно приїздив до Саудівської Аравії. Там він ніби зустрівся з наслідним принцем країни Мохамедом бін Салманом. У той же час, арабські ЗМІ спростовують цей візит. Голова МЗС Саудів Принц Фейсал наполягає, що був лише Держсекретар США Майк Помпео. Наскільки дві країни близькі до нормалізації відносин, розповідає 24 канал.

Суперечливий таємний візит

Зустріч, якщо вона дійсно відбулася, пройшла в неділю 22 листопада у Неомі – новому місті-проекті на березі Червоного моря. Його Мохамед бін Салман планує збудувати у рамках плану "Бачення-2030" по виведенню Саудів з-під нафтової залежності.

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Бізнес-джет Нетаньяху вилетів о 17:00 у неділю та повернувся додому після опівночі.

На ньому ж раніше Нетаньяху літав до Путіна. Цього разу, він не поінформував міністра оборони Бені Ганца та голову МЗС країни Габі Ашкеназі. Офіс голови уряду не спростував, але й не підтвердив вояж.

Наразі щодо неї надходять суперечливі дані: спростування від арабів та підтвердження від ізраїльтян, зокрема – від міністра освіти Йоава Галанта під час етеру на радіо. "Навіть якщо… було напівофіційно, це те, про що наші предки могли лише мріяти", – сказав він.

Першими про нічні розмови розповіли радіостанції Army Radio та Kan Radio. Нетаньяху нібито супроводжував голова Моссаду Йоссі Коен. Радник прем'єра по соцмережам Топаз Лук написав в Twitter: "Ганц грається в політику, поки Нетаньяху добивається миру".

Опосередковано, це теж можна вважати підтвердженням візиту. Анонімно, два саудівських урядових радника зізнались для The Wall Street Journal, що ізраїльска делегація таки була в Саудівській Аравії. Зустріч не принесла значних здобутків жодній зі сторін, зазначили вони. Мохамед бін Салман не заперечив появі публікацій про неї.

Мохамед бін Салман планує реформувати країну / Фото Egypt Independent

До цього Ізраїль встиг нормалізував відносини з ОАЕ, Бахрейном та Суданом – близькими союзниками Саудівської Аравії.

Важлива умова Але саме Королівство робити цього не поспішає, зокрема через невирішену палестинську проблему (у 2002 році, Сауди пропонували відновити стосунки лише після створення палестинської держави). Ер-Ріяд наголошує, що спершу Ізраїль має відійти до кордонів 1967 року: вийти з Голанських висот, Східного Єрусалиму та Західного берегу ріки Йордан.

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Досягнення подібної угоди з Ер-Ріядом було б історичним та дуже вигідним, зважаючи на саудівські багатство, вплив та значення у мусульманському світі. Однак все, чого поки що вдалося досягнути – дозвіл для ізраїльских авіаліній пролітати через саудівський повітряний простір для прибуття в Емірати.

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Батько та син мають різні погляди на ситуацію / Фото The Times of Israel

Питання дружби з Ізраїлем відкрила прірву поколінь всередині Саудівської королівської родини. 85-річний король Салман залишився вірним традиціям та попереднім умовам, які викладені вище. 23 вересня 2020 року, виступаючи в ООН, саудівський монарх виклав це доволі чітко.

Але його син, 35-річний Мохамед (відомий в світі як МБС – 24) відкритий до діалогу з Ізраїлем. До того ж, Принц Бандар бін Султан, колишній посол Королівства в США, дав інтерв'ю каналу Аль-Арабія (контролюється Саудами – 24). У ньому він жорстко критикував керівництво Палестинської Автономії. Вважається, що МБС останні роки таємно встановлював перші контакти з єврейською державою.

Ізраїль давно має неформальні зв'язки з арабськими країнами, особливо з ОАЕ, Бахрейном та Оманом. Вони посилилися через іранську загрозу та вихід США з ядерної угоди у 2018 році.

Наприкінці жовтня чиновник з Міноборони Саудів казав, що його країна "скоро перейде до нормалізації відносин" (хоча офіційно Королівство дотримується іншої лінії, як показано вище – 24).

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Але якщо на хвилинку представити, що дві країни домоглися свого та встановили офіційні дипломатичні відносини, якими вони будуть? Фонд Карнегі зробив велику статтю на цю тему, 24 канал приводить з неї основні тези.

Крихка стабільність По-перше, стабільності на Близькому Сході більше не стане. Навпаки, фундаментальні проблеми, які викликані суперечками, нікуди не дінуться. Протести проти урядів через глибоку соціальну нерівність продовжаться як і їх придушення. Частково досягнути демократії вдалося лише в Тунісі. Ізраїль та Сауди мають суперечливу історію участі у війнах, яка далека від прав людини. Тож міцного миру чекати марно

По-друге, повністю на США угода працювати теж не буде. Інтереси Єрусалиму та Ер-Ріяду не ідентичні американським, особливо з приходом Джо Байдена. Але обидві столиці хочуть, щоб США втручалися понад їхні плани та повноваження та зберігали в регіоні значні сили. Окремо, Сауди хочуть, щоб "боротьба з тероризмом поширилася на мирних противників режиму".

Досягти бажаної для Саудів та Ізраїлю угоди з Іраном, яка б одночасно стримувала ракетно-ядерний потенціал Тегерану та обмежувала його "погану поведінку" через проксі – дуже важко. Одночасно зростає співпраця з суперниками та ворогами США – Китаєм то Росією, що потенційно може принести продаж зброї та обмін даними розвідки.

Ідея "Арабського НАТО" поки далека від реалізації / Фото The Strategy Bridge

Через глибоку недовіру та жорстку регіональну конкуренцію Сауди, Ізраїль чи ОАЕ не зможуть очолити спільну оборонну структуру. А саме на неї США планують перекласти більшу частину відповідальності за підтримку миру на Близькому Сході. До того ж, ефемерне "Арабське НАТО" точно матиме різні погляди на той же Іран. Всі саудівські проблеми у Вашингтоні цей політичний жест теж не покриє.

По-третє, не варто розраховувати на подальшу лібералізацію життя у Саудівській Аравії. Так, в країні та навкруги ситуація змінюється потроху на краще, але не для всіх. Арабський світ – все ще світ абсолютних монархів та тиранів, де зміни відбуваються повільно. А вони потрібні, особливо соціально-економічні (підняття рівня життя, диверсифікація економіки – 24) та релігійні (зменшення заборон та значення суворого саудівського ісламу в житті людей – 24).

Потенційно нормалізація відносин з Ізраїлем може викликати невдоволення серед звичайних людей. Опитування, проведені Вашингтонським Інститутом близькосхідної політики та Zogby Research, кажуть – "загалом, відносини з Ізраїлем непопулярні серед жителів Саудівської Аравії".

А от вирішення питання Палестини стоїть в Саудівській Аравії набагато гостріше та обговорюється ширше. Дехто, пише Фонд Карнегі, "може навіть подумати, що реформи наслідного принца направлені проти ісламу".

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Відносини з Ізраїлем завжди будуть розглядатися через призму виживання режиму Саудів. Оскільки проблеми з Палестиною продовжаться, безтурботним цей союз не буде і друзями дві держави не стануть. Ніхто не хоче спонукати Ер-Ріяд до політики, яка буде загрожувати його легітимності – у арабському світі та всередині держави – та втраті важелів впливу в регіоні.