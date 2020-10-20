Після підписання договору про мир і нормалізацію відносин Ізраїль й Об'єднані Арабські Емірати збираються підписати договір про безвізовий режим. Це зробить ОАЕ першою арабською державою, яка скасує потребу у візах для ізраїльтян.

Договорів між двома державами планують підписати вже у вівторок, 20 жовтня, повідомляє ізраїльський телеканал KAN.

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Офіційна церемонія підписання відбудеться в аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві. Крім прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху й міністра фінансів ОАЕ Убейда Хумейда аль-Таїра, участь у ній також візьме міністр фінансів США Стівен Мнучін.

Крім безвізового режиму, ОАЕ й Ізраїль мають наміри домовитися про співпрацю в ще низці напрямків:

авіації,

захисту інвестицій,

науки й технологій.

До слова, літак з делегацією з ОАЕ прибув в Ізраїль ще напередодні. Він прилетів з прапорами двох держав, а в аеропорту імені Бен-Гуріона йому влаштували офіційний прийом. Зокрема влаштували традиційний "фонтан" за допомогою пожежних машин.

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