Ізраїль вперше в історії отримає безвіз з арабською державою
Після підписання договору про мир і нормалізацію відносин Ізраїль й Об'єднані Арабські Емірати збираються підписати договір про безвізовий режим. Це зробить ОАЕ першою арабською державою, яка скасує потребу у візах для ізраїльтян.
Договорів між двома державами планують підписати вже у вівторок, 20 жовтня, повідомляє ізраїльський телеканал KAN.
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Офіційна церемонія підписання відбудеться в аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві. Крім прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху й міністра фінансів ОАЕ Убейда Хумейда аль-Таїра, участь у ній також візьме міністр фінансів США Стівен Мнучін.
Крім безвізового режиму, ОАЕ й Ізраїль мають наміри домовитися про співпрацю в ще низці напрямків:
- авіації,
- захисту інвестицій,
- науки й технологій.
До слова, літак з делегацією з ОАЕ прибув в Ізраїль ще напередодні. Він прилетів з прапорами двох держав, а в аеропорту імені Бен-Гуріона йому влаштували офіційний прийом. Зокрема влаштували традиційний "фонтан" за допомогою пожежних машин.
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