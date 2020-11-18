Ізраїль завдав ракетного удару по сирійським військовим: є загиблі
Ізраїль через провокацію біля кордону завдав ракетного удару по сирійським військовим та силам спеціального призначення "Аль-кудс". Відомо про кількох загиблих.
Ізраїльський удар відбивали над Дамаском. Про це повідомила армія оборони Ізраїлю у твіттері.
До речі США завдали авіаудару в Сирії, знищивши кількох ватажків "Аль-Каїди"
Чому Ізраїль завдав удару
Ізраїль відповів на встановлення кількох саморобних вибухових пристроїв біля кордону між країнами. В ізраїльській армії впевнені, що це було зроблено з метою нападу на військовослужбовців.
Що кажуть у Сирії
У Міноборони Сирії повідомили, що внаслідок удару загинули 3 військових. Крім того, 1 людина постраждала.
Також у Сирії наголосили, що збили кілька ракет.
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