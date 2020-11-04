В Ізраїлі дещо пом'якшили жорсткий карантин: що запрацює в країні
В Ізраїлі уряд дозволив дещо послабити жорсткі карантинні обмеження. З 8 листопада в країні відновлять роботу вуличні магазини. Однак продавці зможут обслуговувати до 4 покупців одночасно.
Відповідне рішення було ухвалено під час засідання комісії міністрів щодо боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба прем'єра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху.
Читайте також В Ізраїлі вакцину проти COVID-19 почали випробовувати на людях
Прем'єр-міністр наголосив, що уряд розглядає можливість посилення карантину після його пом'якшення, якщо наприкінці наступного тижня збільшиться кількість нових випадків COVID-19.
"Знаємо, що спостерігається зростання захворюваності. Тому, якщо в кінці наступного тижня, ближче до 3 етапу, побачимо це зростання, доведеться зупинитися і, можливо, навіть посилити обмеження", – відзначив він.
Біньямін Нетаньяху закликав всіх дотримуватися нових правил. Зокрема, щодо обмеженої кількості покупців у магазинах.
На цьому етапі наше рішення – відкриваємо магазини, дозволяємо обслуговувати 4 покупців,
– відзначив він.
Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі: що відомо
- В Ізраїлі зафіксували вже понад 317 випадків інфікування коронавірусною хворобою. З них одужали 304 970 хворих, натомість померли – 2597 людей.
- Уряд ухвалив рішення продовжити дію надзвичайного стану, введеного через пандемію COVID-19, на 60 днів: з 5 листопада 2020 року до 3 січня 2021 року.
Поділитися новиною