В Ізраїлі уряд дозволив дещо послабити жорсткі карантинні обмеження. З 8 листопада в країні відновлять роботу вуличні магазини. Однак продавці зможут обслуговувати до 4 покупців одночасно.

Відповідне рішення було ухвалено під час засідання комісії міністрів щодо боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє пресслужба прем'єра Ізраїля Біньяміна Нетаньяху.

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Прем'єр-міністр наголосив, що уряд розглядає можливість посилення карантину після його пом'якшення, якщо наприкінці наступного тижня збільшиться кількість нових випадків COVID-19.

"Знаємо, що спостерігається зростання захворюваності. Тому, якщо в кінці наступного тижня, ближче до 3 етапу, побачимо це зростання, доведеться зупинитися і, можливо, навіть посилити обмеження", – відзначив він.

Біньямін Нетаньяху закликав всіх дотримуватися нових правил. Зокрема, щодо обмеженої кількості покупців у магазинах.

На цьому етапі наше рішення – відкриваємо магазини, дозволяємо обслуговувати 4 покупців,

– відзначив він.

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