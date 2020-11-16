В Ізраїлі працівник швидкої медичної допомоги навмисно обплював зображення з Ісусом Христом. Інцидент трапився у християнському кварталі Тель-Авіва. Через цей вчинок медика звільнили.

Скандал трапився у неділю, 15 листопада, і потрапив на запис камери відеоспостреження. Про це повідомляє ВВС.

Читайте також Чоловік напав на священника у Франції: поліція затримала підозрюваного та його дружину

Як стався інцидент

Карета "швидкої" прибула у християнський квартал Яффі, щоб зробити тест на коронавірус в одній з багатоповерхівок.

Медик підійшов до ікон, які висіли у під’їзді будинку, зняв захисне спорядження та тричі плюнув на зображення Ісуса Христа. Усе це потрапило на відео.

Коли місцеві люди обурилися його вчинком, медик відповів, що зображення ідолів заборонене в юдейській Біблії.

Якою була реакція адміністрації лікарні

Ізраїльська служба швидкої допомоги суворо засудила вчинок свого колеги та негайно звільнила його. Також адміністрація зазначила, що у "швидкій" працюють представники різних релігій та соціальних верств.

Варто знати! В Ізраїлі уряд дещо послабив жорсткі карантинні обмеження. З 8 листопада в країні відновили роботу вуличні магазини. Продавці можуть обслуговувати до 4 покупців одночасно.