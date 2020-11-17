Кабмін доручив створити умови для пільгової іпотеки: що зміниться
У Кабінеті Міністрів доручили Мінфіну створити приватне акціонерне товариство "Українська фінансова житлова компанія". Усе для того, щоб впровадити фінансово-кредитні механізми для забезпечення українців житлом.
Зокрема, товариство має надавати послуги фінансового лізингу щодо нерухомості. Про це мовиться у постанові Кабміну.
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У документі вказано, що виділені з бюджету кошти використають для кредитів фінустановам, аби видавати іпотеки.
Кампанія також має виділяти кошти для рефінансування іпотечних кредитів та надавати консультації й технічну підтримку під час впровадження фінансово-кредитних механізмів.
Представники створеного товариства повинні щомісяця звітувати Мінфіну про використання коштів.
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Водночас Кабмін доручив Державній казначейській службі відкрити рахунок до реєстрації необхідних документів.
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