У Кабінеті Міністрів доручили Мінфіну створити приватне акціонерне товариство "Українська фінансова житлова компанія". Усе для того, щоб впровадити фінансово-кредитні механізми для забезпечення українців житлом.

Зокрема, товариство має надавати послуги фінансового лізингу щодо нерухомості. Про це мовиться у постанові Кабміну.

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У документі вказано, що виділені з бюджету кошти використають для кредитів фінустановам, аби видавати іпотеки.

Довідка. Середня ставка за іпотекою у вересні 2020 року опустилась нижче ніж 13% річних. Про 10% – поки не говорять. Найближчим часом банки враховуватимуть доходи всієї сім'ї позичальника під час видачі іпотеки. Детальніше про це – читайте тут.

Кампанія також має виділяти кошти для рефінансування іпотечних кредитів та надавати консультації й технічну підтримку під час впровадження фінансово-кредитних механізмів.

Представники створеного товариства повинні щомісяця звітувати Мінфіну про використання коштів.

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Водночас Кабмін доручив Державній казначейській службі відкрити рахунок до реєстрації необхідних документів.

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