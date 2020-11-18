Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна виконала усі "структурні маячки", тому повинна отримати транш від Міжнародного валютного фонду. Водночас у МВФ ствердили, що держава не виконує своїх зобов’язань, зокрема щодо розв'язання конституційної кризи.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко ствердив, що є багато питань технічного характеру. Щодо них відбуваються перемовини. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

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На що розраховує Україна

За його словами програма на 5 мільярдів гривень, яка працює в Україні, відбувається у форматі stand by. Вона розрахована на досить короткий термін часу.

У Мінфіні та Кабміні, за участі Офісу Президента, розробляють альтернативні плани на випадок, якщо МВФ не перекриє діру в бюджеті України,

– зазначив Устенко.

Він ствердив, що в Україні – не перекритий дефіцит держборгу – приблизно 100 мільярдів гривень, тому що держава залежить:

від стану зовнішніх ринків;

від ситуації з глобальною пандемією.де

Транш МВФ для України: що відомо