Кабмін має альтернативний план: чи зможе МВФ перекрити діру в бюджеті України
Президент України Володимир Зеленський запевнив, що Україна виконала усі "структурні маячки", тому повинна отримати транш від Міжнародного валютного фонду. Водночас у МВФ ствердили, що держава не виконує своїх зобов’язань, зокрема щодо розв'язання конституційної кризи.
Радник президента з економічних питань Олег Устенко ствердив, що є багато питань технічного характеру. Щодо них відбуваються перемовини. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.
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На що розраховує Україна
За його словами програма на 5 мільярдів гривень, яка працює в Україні, відбувається у форматі stand by. Вона розрахована на досить короткий термін часу.
У Мінфіні та Кабміні, за участі Офісу Президента, розробляють альтернативні плани на випадок, якщо МВФ не перекриє діру в бюджеті України,
– зазначив Устенко.
Він ствердив, що в Україні – не перекритий дефіцит держборгу – приблизно 100 мільярдів гривень, тому що держава залежить:
- від стану зовнішніх ринків;
- від ситуації з глобальною пандемією.де
Транш МВФ для України: що відомо
- На початку червня МВФ ухвалив 18-місячну програму для України у розмірі 5 млрд доларів на подолання наслідків пандемії.
- Вже за 3 дні Україна отримала перший транш – 2,1 мільярда гривень.
- Наступний транш повинен був бути восени, але співпраця пригальмувалася.
- Гроші МВФ мали б піти на підтримку населення та бізнесу в умовах кризи, забезпечення незалежності Нацбанку та на боротьбу з корупцією.
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