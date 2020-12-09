Кабмін може запровадити локдаун з 8 до 25 січня, – ЗМІ
Жорсткий карантин в Україні можуть запровадити з 8 до 25 січня 2021 року. Згідно з інформацією ЗМІ, саме такі дати запропоновані у постанові уряду.
Рішення ухвалять 9 грудня
Остаточне рішення щодо локдауну ухвалять 9 грудня. Про це повідомляє з посиланням на джерела в уряді видання LB.ua.
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Триває обговорення. Рішення буде у другій половині дня,
– зазначив співрозмовник видання.
Тим часом, загальнодержавний карантин планують продовжити до 28 лютого 2021 року.
Що буде заборонено:
- Відвідування закладів освіти, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів.
- Робота кафе, барів, ресторанів, крім на виніс та на доставку та закладів харчування в аеропортах.
- У готелях заборонено роботу ресторанів з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.
- Приймання відвідувачів у ТРЦ, окрім купівлі товарів першої необхідності.
- Заборонена робота салонів краси, закладів культури, фітнес-залів, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.
- Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом аудіовізуальних творів.
- Проведення всіх масових заходів. Виняток – проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та спортивних заходів командних ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів.
- Діяльність продовольчих та непродовольчих ринків.
Що вважають товарами та послугами першої необхідності:
- товари, що належать до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів;
- пальне;
- провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом.
Кабмін може рекомендувати дистанційний режим роботи, – ЗМІ
З 11 січня до 21 січня, згідно з інформацією видання, Кабмін може рекомендувати роботодавцям встановити дистанційний режим роботи.
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Які ще додаткові обмеження введуть під час чинного карантину?– Пропонують заборонити діяльність культових споруд, якщо їхнє наповнення більше ніж 50% стаціонарних місць для сидіння.
– Заборонити релігійні заходи без стаціонарних місць для сидіння і просто неба, якщо відстань між людьми складатиме менше ніж 1,5 метра.
– Заборонити приймання відвідувачів до кінотеатрів та закладів культури та з наповненістю кінозалів або залів понад 50% місць.
– Заборонити приймання відвідувачів музеїв, виставок, галерей тощо, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 квадратних метрів.
– Громадським закладам на годину подовжили час роботи, до 23:00, проте розрахункові операції заборонені з 22:00.
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