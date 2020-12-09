Жорсткий карантин в Україні можуть запровадити з 8 до 25 січня 2021 року. Згідно з інформацією ЗМІ, саме такі дати запропоновані у постанові уряду.

Рішення ухвалять 9 грудня

Остаточне рішення щодо локдауну ухвалять 9 грудня. Про це повідомляє з посиланням на джерела в уряді видання LB.ua.

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Триває обговорення. Рішення буде у другій половині дня,

– зазначив співрозмовник видання.

Тим часом, загальнодержавний карантин планують продовжити до 28 лютого 2021 року.

Що буде заборонено:

Відвідування закладів освіти , крім дошкільної освіти та спеціальних закладів.

, крім дошкільної освіти та спеціальних закладів. Робота кафе, барів, ресторанів , крім на виніс та на доставку та закладів харчування в аеропортах.

, крім на виніс та на доставку та закладів харчування в аеропортах. У готелях заборонено роботу ресторанів з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів.

Приймання відвідувачів у ТРЦ , окрім купівлі товарів першої необхідності.

, окрім купівлі товарів першої необхідності. Заборонена робота салонів краси, закладів культури, фітнес-залів , басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних.

, басейнів, усіх масових заходів, крім офіційних спортивних. Приймання відвідувачів закладів культури і проведення культурних масових заходів, крім роботи історико-культурних заповідників, суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом аудіовізуальних творів.

Проведення всіх масових заходів . Виняток – проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та спортивних заходів командних ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів.

. Виняток – проведення офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, та спортивних заходів командних ігрових видів спорту професійних клубів без глядачів. Діяльність продовольчих та непродовольчих ринків.

Що вважають товарами та послугами першої необхідності:

товари, що належать до продуктів харчування, лікарських засобів, виробів медичного призначення, засобів гігієни, засобів зв’язку, ветеринарних препаратів, кормів;

пальне;

провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей, діяльності операторів поштового зв’язку, а також медичної практики, ветеринарної практики, діяльності автозаправних, діяльності з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Кабмін може рекомендувати дистанційний режим роботи, – ЗМІ

З 11 січня до 21 січня, згідно з інформацією видання, Кабмін може рекомендувати роботодавцям встановити дистанційний режим роботи.

Важливо! Про обмеження роботи громадського транспорту не мовиться. Заборонено перевозити більше людей, ніж є місць для сидіння.

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