Кабінет Міністрів передав Укравтодору 61,55 мільйона гривень на покращення стану доріг загального значення на Львівщині. Цікаво, що ці гроші було передбачено для проєкту бюджетної програми МОЗ з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань.

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Про це мовиться у розпорядженні Кабінету Міністрів від 21 жовтня. Загалом у цій у цій бюджетній програмі перерозподілено 104,75 мільйона гривень.

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Таким чином, Державне агентство автомобільних доріг на ремонт доріг загального користування у Львівській області отримає 60% від цієї суми.

Куди підуть решта коштів

33,2 мільйона гривень отримало Міністерство освіти та науки:

– 20 мільйонів гривень – на реставрацію головного корпусу ЛНУ імені Франка,

– 7,2 мільйона гривень – на створення Міжнародного центру підготовки пілотів на базі Національного авіаційного університету,

– 6 мільйонів гривень – на реставрація староакадемічного корпусу ансамблю Братського монастиря у Києві.

10 мільйонів гривень надали Міністерству енергетики на розвиток потужностей Новокостянтинівської шахти.

Ще один момент щодо грошей для Укравтодору

Також уряд узаконив перерозподіл загального бюджету, наданого Укравтодору. Відповідно до нього, на 70 мільйонів гривень зменшили обсяг видатків на будівництво траси М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ.

Куди направили ці гроші

65,77 мільйона гривень – на осучаснення доріг сполученням Київ – Суми – Харків (в межах Чернігівської та Сумської областей).

4,22 мільйона гривень – на покращення стану доріг загального користування у Львівській області.

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Що цьому передувало

У 2020 році з Дорожнього фонд на ремонт і будівництво доріг державного значення спрямовано 31,5 мільярда гривень.

У квітні Укравтодор та Укрексімбанк уклали договір на фінансування дорожнього будівництва на 19,3 мільярда гривень під державні гарантії.

Також Укравтодору перерозподілили 35 мільярда гривень з фонду протидії COVID-19.

У жовтні голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявив, що на будівництво доріг і амбулаторій пішло 12,6 мільярда гривень. Водночас на кошти з COVID-фонду не було закуплено жодного апарату штучної вентиляції легенів.



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